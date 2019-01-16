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      Банк "Форвард" розповів про прибуткову діяльність у 2018 році і розкрив плани на 2019 рік

      29 Читать новость на русском
      Forward Bank
      Forward Bank / finclub.net

      Наприкінці 2018 року Forward Bank отримав прибуток. Так, в IV кварталі банк продемонстрував фінансовий результат до формування резервів та податку на прибуток в розмірі понад 24 млн грн.

      З урахуванням резервів і податку на прибуток в IV кварталі 2018 р перевищує 6 млн грн. Про це повідомила прес-служба банку, передають "Українські новини".

      Такий результат був досягнутий, в тому числі, за рахунок комісійного доходу, процентного доходу та значного збільшення обсягів продажів споживчих кредитів. Так, в 2018 році комісійний дохід склав 60 млн грн, що на 17% більше, ніж в 2017, процентний дохід – 434 млн грн. Продаж кредитів готівкою в 2018 р. склав 442 млн грн, що в 2 рази більше, ніж в 2017, продаж по кредитних картах – 390 млн грн, що на 21% більше, ніж в 2017 р. Станом на 01.01.2019 р. регулятивний капітал банку становить 250 160 тис. грн, статутний капітал – 1152940 тис. грн, кошти фізичних осіб – 1414866 тис. грн, кредитний портфель – 1658581 тис. грн, що на 132 млн грн більше, ніж в 2017 р.

      Банк виконує всі економічні нормативи, що встановлюються НБУ відповідно до законодавства, а саме: на 02.01.2019 р. норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) банку становив 16,40%; норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 12,80%; норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 22,92%; норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) – 0,01%; норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) – 0,04%; норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) – 0,36%.

      Станом на 02.01.2019 р коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) банку-180,73% при нормативному значенні не менше 30%. Показник миттєвої ліквідності демонструє здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів в касі і на кореспондентських рахунках). Чим вище цей показник, тим стійкіше банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) банку становить 92,97% при нормативному значенні не менше 60%; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) – 82,95% при нормативному значенні не менше 40%.

      У 2018 р. банк реалізував багато знакових проектів. Серед них – перехід на новий центр обробки карткових операцій, який був здійснений в жовтні минулого року. Завдяки співпраці з Українським процесинговим центром (UPC) банк має можливість оперативно впроваджувати інноваційні технології та послуги з оформлення та обслуговування платіжних карт.

      Також в IV кварталі банк запропонував клієнтам мобільний додаток до Інтернет-банку Forwardоnline. Головною метою було створення інтуїтивного інтерфейсу, простого і зручного у використанні клієнтами. Зокрема, реалізовані функції Touch ID і Face ID, що дозволяє здійснювати вхід в додаток одним дотиком пальця або поглядом. Важливо, що мобільний додаток можуть завантажувати власники гаджетів, які працюють як на платформі Android, так і на iOS.

      Протягом I кварталу 2019 р банк значно розширить функціонал Forwardonline, а саме: буде впроваджений вхід за допомогою BankID, більш зручними стануть управління картами, оформлення депозитів, здійснення p2p-переказів та оплати послуг, будуть реалізовані також бонусні програми, геолокаційні сервіси та багато інше, що дозволить комфортно користуватися всіма послугами Forward Bank в режимі 24/7.

      Надійність банку і ефективність його діяльності підтверджені авторитетними рейтингами та дослідженнями. Так, Українське рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило АТ "БАНК ФОРВАРД" кредитний рейтинг на рівні uaBBB +, а також рейтинг депозитів на рівні 5 – "Відмінна надійність". Також Forward Bank зайняв 3-е місце в номінації "Класичний депозит" і увійшов до Топ-10 банків в номінації "Кредит готівкою" рейтингу "Топ-50 банків України", представленого Financial Club. Протягом 2018 р Forward Bank неодноразово підтверджував надійність своїх вкладів, згідно з Рейтингом надійності (привабливості) банківських депозитів РА "Стандарт Рейтинг".

      29 грудня 2018 Національний банк України погодив припинення існування банківської групи в складі АТ "БАНК ФОРВАРД", ЗАТ "СК "ДОВІРА І ГАРАНТІЯ", ТОВ "УБКІ" в зв'язку зі зміною акціонерів ПрАТ "СК "ДОВІРА І ГАРАНТІЯ". Подальша діяльність АТ "БАНК ФОРВАРД" здійснюється поза всіма іншими банківськими групами.

      Теги: Гроші Фінанси Банки НБУ
      Джерело: 24 Канал
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