Банк "Хрещатик" був визнаний неплатоспроможним незаконно, – Верховний суд

Верховний Суд визнав незаконним рішення Нацбанку України про виведення з ринку банку "Хрещатик".

Про це йдеться в постанові суду.

Згідно з інформацією, зазначеною в документі, Верховний суд України відмовив НБУ у перегляді рішень судів попередніх інстанцій, визнавши протиправною бездіяльність Нацбанку щодо неприйняття належних заходів із забезпечення захисту законних інтересів вкладників і кредиторів банку "Хрещатик".

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В задоволенні заяви НБУ про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого адміністративного суду України від 7 грудня 2017 року відмовити. Ухвалу Вищого адміністративного суду України залишити в силі,

– йдеться у постанові.

Як відомо, 30 травня 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд залишив ухвалу без змін, тоді фінрегулятор подав касаційну скаргу на рішення суду.

Однак у грудня того ж року фінрегулятор отримав ухвалу Вищого адміністративного суду України, у якій касаційна скарга НБУ була залишена без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій суд залишив в силі.

Регулятор здійснив ще одну спробу і звернувся у Вищий суд за переглядом рішення, але і тут отримав відмову.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізосіб заявив, що дії керівництва, наглядової ради та власників неплатоспроможного банку "Хрещатик" призвели до 2,5 млрд гривень збитку фінустанови.