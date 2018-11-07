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      Банк ВТБ запровадив комісію та ліміти на зняття готівки: в установі пояснили причину

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      ВТБ запровадив комісію та ліміти на зняття готівки
      ВТБ запровадив комісію та ліміти на зняття готівки / Фото з вільних мереж

      Російський банк VTB Bank в Україні ввів комісію та ліміти на зняття готівки. До таких дій у банку вдалися, щоб стримати відтік грошей клієнтів.

      Про це мовиться у прес-релізі VTB Bank, розісланому ЗМІ.

      У фінансовій установі зазначили, що 5 вересня Апеляційний суд Києва наклав заборону на відчуження всіх активів трьох українських банків, включно з VTB Bank (Україна).

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      "Сьогодні зусилля команди банку спрямовані на те, щоб донести свою позицію та відстояти правоту перед лицем української Феміди. Однак до моменту розгляду відповідної апеляційної скарги рішення зазначеного суду позбавило VTB Bank (Україна) можливості поповнювати ліквідність за рахунок реалізації набутого в процесі стягнення заставного майна й активів", – пояснили в банку.

      Відтак, VTB Bank (Україна) був змушений ввести превентивні обмеження, щоб запобігти відтоку коштів клієнтів. Саме тому було введено комісію та ліміти на зняття готівки.

      Теги: Новини України Гроші Банки
      Джерело: 24 канал
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