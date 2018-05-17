Банки можуть втратити кредитні застави

ВСУ може позбавити банки права відшкодовувати борги позичальників за рахунок кредитних застав.

На розгляд господарчої палати ВСУ винесено рішення одіозної судді Господарського суду міста Києва Сіваковою, прийняте нею в 2016 році. Даним рішенням Сівакова спробувала повернути колишнім власникам банку "Надра" Вадиму і Іллі Сегаль, які довгий час перебували в міжнародному розшуку, фабрику "Каховка пром агро". Дане підприємство було створено Сегалями в 2006 році на кошти, взяті в кредит у банку "Надра", який належав їм на той час. Про це пише видання "Апостроф".

Раніше, в 2009 році ця фабрика була конфіскована банком "Надра" в судовому порядку з ініціативи Тимчасової адміністрації банку, під контролем НБУ. Потім була продана для погашення заборгованості Сегалів по кредитах, взятих ними в "Надрах" під заставу майна фабрики "Каховка пром агро".

У 2016 році суддя Сівакова задовольнила позов представників Сегалів до банку "Надра" і заявила про незаконність продажу банком заставного майна.

Сегали заховались в Росії в 2009 році відразу після визнання банку не платоспроможним і введенням тимчасової адміністрації НБУ. Тоді ж "Каховка протеїн агро" та інші підприємства, які належали Сегалям, перестали обслуговувати кредити, взяті в банку "Надра". У березні 2011 року на підставі рішення Херсонського господарського суду були проведені торги, за результатами яких покупцем був визнаний кредитор – банк "Надра". А через два роки фабрика була продана на ринку з метою поповнення ліквідності банку. На той момент залишковий борг фабрики становив близько 200 млн гривень і не обслуговувався вже 4 роки.

Аргументуючи своє рішення, суддя Сівакова назвала вердикт суду Херсонської області, на підставі якого були проведені публічні торги з продажу фабрики, "незаконним з моменту його прийняття, і тому нездатним породжувати будь-які правові наслідки". Сівакова прийняла позов Сегалів до розгляду через 4 роки після того, як застава вже бла реалізована на ринку в судовому порядку. Своє рішення Сівакова прийняла вже через 8 днів після прийняття позову Сегалів до розгляду.

Рішення Сіваковою Сегалі використовували як привід для фізичних спроб захоплення фабрики. Останній напад було здійснено з використанням вогнепальної зброї, і було зупинено лише після втручання в ситуацію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

На думку нинішніх власників фабрики, в разі затвердження ВСУ рішення Сівакової будь-який недобросовісний позичальник надалі зможе повернути собі заставне майно, навіть якщо воно в судовому порядку вже перейшло у власність банку і навіть якщо воно вже продано банком для компенсації втрат від неоплаченого кредиту. При цьому, термін давності, наявність нових власників і інші законні підстави – немає значення. Це ставить під сумнів роботу самого механізму кредитування в Україні і прямо загрожує безпеці банківської системи країни. І нарешті право приватної власності сумлінних покупців заставного майна, гарантоване Конституцією України. Фактично паралізується механізм стягнення, а відповідно і кредитування, що може спровокувати ефект карткового будиночку і привести до такого банкопаду, який Україна ще не знала.

Як раніше повідомлялося, Форензік-аудит банку "Надра", проведений компанією KPMG за ініціативою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в 2017 році, виявив, що Сегалі викрали з "Надр" близько 6 млрд грн і видали 16 млрд грн неповернутих кредитів. Це і стало причиною того, що банк так і не зміг відновити успішне функціонування і був ліквідований в 2015 році.



За оцінками "Економічної правди", Сегалі вивели з банку в офшори 6,4 млрд грн з 7,1 млрд грн рефінансування, виділеного НБУ на оздоровлення банку в кінці 2008 року. Сегалі подали в суд на видання, вимагаючи спростування, проте програли процес.



Протягом останніх двох років почастішали спроби з боку великих позичальників переглянути давно програні кредитно-заставні процеси. Майже всі подібні рішення були винесені суддями київського Господарського суду.