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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Банки обслуговують клієнтів, враховуючи їхню модель смартфона, – експерти

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Банки обслуговують клієнтів, враховуючи їхню модель смартфона
Банки обслуговують клієнтів, враховуючи їхню модель смартфона / unsplash.com

Виявляється, банки видають кредит клієнтові, звертаючи увагу, серед іншого, і на його смартфон. Так, кредити охочіше видають клієнтам, які мають iPhone, ніж смартфон на Android.

До такого висновку дійшли експерти американського бюро економічних досліджень, пише видання appleinsider.ru.

Так, спеціальні алгоритми обчислюють, якою моделлю смартфона користується позичальник, а далі використовують цю інформацію для винесення рішення щодо позики.

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Визначення марки смартфона позичальника відбувається в кілька етапів. Спочатку алгоритм сканує сам пристрій, з якого заповнюється заявка. Якщо це не смартфон, то піднімають історію усіх покупок клієнта, скоєних з використанням електронної адреси, вказаної при заповненні анкети на отримання кредиту.

Цікаво, що на надання кредиту впливають і інші не пов’язані на перший погляд фактори. Так, ймовірність схвалення заявки по кредиту є набагато вищою у тих клієнтів, чия адреса електронної пошти складається з їх власного імені чи прізвища, але не містить цифр, а також у тих, хто заповнює заявку на кредити до 6 вечора тощо.

Теги: Техно Смартфони Банки
Джерело: 24 Канал
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