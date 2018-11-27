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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Як будуть працювати банки в умовах воєнного стану в Україні

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      Робота банків під час воєнного стану в Україні з 28 листопада 2018
      Робота банків під час воєнного стану в Україні з 28 листопада 2018 / Фото з відкритих джерел

      Запровадження воєнного стану ніяк не вплине на роботу банківської системи в Україні. Банківські відділення та офіси будуть працювати у звичайному режимі.

      Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій, передає прес-служба регулятора.

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      Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 мільярдів гривень, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування,
      – підкреслив Смолій.

      За його словами, Нацбанк не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках.

      Смолій додав, що в НБУ будуть слідкувати за ситуацією на валютному ринку, аби не допустити різкого "стрибка" курсу валют.

      Очільник регулятора також наголосив, що топ-менеджери українських банків підтвердили йому, що готові забезпечити для українців безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматів і терміналів готівкою.

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      Інформацію про нормальну роботу банківської системи під час воєнного стану підтвердив і фінансовий аналітик Віталій Шапран у коментарі 24 каналу. За його словами, особливий режим також не повинен вплинути і на курс.

      Як змінився курс валют після прийняття рішення про воєнний стан? Згідно з даними НБУ, у вівторок, 27 листопада, валюта несуттєво дододала у ціні в порівнянні з показниками за 26 листопада. Так, долар подорожчав на 9 копійок і коштуватиме 27 гривень 89 копійок. Євро зросло трішки більше, аніж американський зелений  на 15 копійок, тому його ціна становитиме 31 гривню 70 копійок.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

      Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Банки Валюта Яків Смолій НБУ
      Джерело: 24 Канал
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