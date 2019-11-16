Банкіра Гриценка затримали за дорученням прокуратури, – СБУ

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що голову державного "Укрексімбанку" Олександра Гриценка затримали в рамках розслідування кримінальної справи.

Про це Гітлянська написала у фейсбуці.

Трохи раніше: у Києві чи то викрали, чи то затримали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка

Ніякого викрадення одного із членів правління АТ "Укрексімбанку" не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України у межах кримінального провадження,

– повідомила речниця СБУ.

За її словами, мовиться про підозру у злочинах, передбачених:

► Частиною 1 статті 255 (створення злочинної організації),

► Частиною 5 статті 191 (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах),

► Частиною 3 статті 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання у разі визнання судом провини – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Затримання відбувалося виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання", – наголосила Гітлянська.

А за подальшими коментарями у справі, мовляв, слід вже звертатися до Генпрокуратури, яка цією справою займається.

Згодом на сторінці СБУ у фейсбуці з'явилося доповнення: Гриценко "підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича – зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів".

Олександр Гриценко очолює "Укрексімбанк" з 2014 року.