Дніпровським банкірам, що вкрали 86 мільйонів гривень, оголосили про підозру
На початку року правоохоронці викрили 4 працівників банку. Вони привласнили 86 мільйонів гривень по схемі, пов'язній з кредитуванням. Їм повідомили про підозру 13 травня.
Джерело:МВС
Також суд образ запобіжний захід для порушників – двоє мають перебувати під домашнім арештом, а іншим двом – особисті зобов’язання.
Передісторія Поліцейські підозрюють 4 банкірів в Дніпрі: зникли 86 мільйонів гривень
Що відомо про схему банкірів
- Колишні посадовці банку вивели з системи велику суму коштів вкладників.
- Вони підробляли документи та вносили неправдиві відомості.
- До їхнього викриття залучили слідчих та оперативників управління карного розшуку
- Під час обшуків правоохоронці виявили речові докази, які підтверджували причетність ексбанкірів до цієї оборудки.
- Триває розслідування кримінальної справи за 4 статтям.
- Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Правоохоронці під час обшуків у підозрюваних / Фото МВС
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