На початку року правоохоронці викрили 4 працівників банку. Вони привласнили 86 мільйонів гривень по схемі, пов'язній з кредитуванням. Їм повідомили про підозру 13 травня.

Також суд образ запобіжний захід для порушників – двоє мають перебувати під домашнім арештом, а іншим двом – особисті зобов’язання. Передісторія Поліцейські підозрюють 4 банкірів в Дніпрі: зникли 86 мільйонів гривень Що відомо про схему банкірів Колишні посадовці банку вивели з системи велику суму коштів вкладників.

Вони підробляли документи та вносили неправдиві відомості.

До їхнього викриття залучили слідчих та оперативників управління карного розшуку

Під час обшуків правоохоронці виявили речові докази, які підтверджували причетність ексбанкірів до цієї оборудки.

Триває розслідування кримінальної справи за 4 статтям.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці під час обшуків у підозрюваних / Фото МВС Зверніть увагу! 5 травня у Тернополі правоохоронці викрили зловмисників, які незаконно оформляли інвалідність учасникам АТО та присвоювали їхні одноразові виплати. Збитки становять близко 7 мільйонів гривень.