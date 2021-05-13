Дніпровським банкірам, що вкрали 86 мільйонів гривень, оголосили про підозру

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На початку року правоохоронці викрили 4 працівників банку. Вони привласнили 86 мільйонів гривень по схемі, пов'язаній з кредитуванням. Їм повідомили про підозру 13 травня.

Джерело:

МВС

Також суд обрав запобіжний захід для порушників – двоє мають перебувати під домашнім арештом, а іншим двом – особисті зобов’язання.

Передісторія Поліцейські підозрюють 4 банкірів в Дніпрі: зникли 86 мільйонів гривень

Що відомо про схему банкірів

  • Колишні посадовці банку вивели з системи велику суму коштів вкладників.
  • Вони підробляли документи та вносили неправдиві відомості.
  • До їхнього викриття залучили слідчих та оперативників управління карного розшуку
  • Під час обшуків правоохоронці виявили речові докази, які підтверджували причетність ексбанкірів до цієї оборудки.
  • Триває розслідування кримінальної справи за 4 статтям.
  • Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.


Правоохоронці під час обшуків у підозрюваних / Фото МВС

Зверніть увагу! 5 травня у Тернополі правоохоронці викрили зловмисників, які  незаконно оформляли інвалідність учасникам АТО та присвоювали їхні одноразові виплати. Збитки становлять близко 7 мільйонів гривень.