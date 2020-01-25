Банкомат тільки для високих людей встановили в Одесі: фото

В Одесі на вулиці Добровольського, 86 встановили банкомат "Приватбанку" для високих людей. Пристрій встановлений у вікні високого першого поверху будинку, до якого не здогадалися прилаштувати сходинки.

"Нарешті не потрібно буде нагинатися, щоб зняти гроші з карти! Щоправда, людям з нормальним ростом доводиться використовувати свої навички альпінізму і балансування", – повідомило видання "Думская" в телеграм-каналі. Дивіться також відео: Росіянка впала з дев'ятого поверху в сніг, а потім встала і пішла