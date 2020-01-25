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      Банкомат тільки для високих людей встановили в Одесі: фото

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      Банкомат для високих людей в Одесі / Телеграм-канал "Думская"

      В Одесі на вулиці Добровольського, 86 встановили банкомат "Приватбанку" для високих людей. Пристрій встановлений у вікні високого першого поверху будинку, до якого не здогадалися прилаштувати сходинки.

      "Нарешті не потрібно буде нагинатися, щоб зняти гроші з карти! Щоправда, людям з нормальним ростом доводиться використовувати свої навички альпінізму і балансування", – повідомило видання "Думская" в телеграм-каналі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Приватбанк Курйозні новини Новини Одеси Банки
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