У свіжому випуску "Є питання" за 4 вересня – в Офісі Президента пробують протягнути через Раду закон, який дозволяв би ЦВК проводити в день виборів опитування громадян. Критика цієї ініціативи стосується кільох моментів. По-перше, вона може створити поле для маніпуляцій суспільною думкою. Крім цього, це можуть використати для легітимізації владою спірних ініціатив щодо Донбасу та Криму.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера пояснив, чи встигне влада провести опитування на виборах 25 жовтня, якщо депутати таки встигнуть проштовхнути це рішення через Раду.