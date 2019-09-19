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      Банкова перекрита: поліція перевіряє інформацію про масове мінування у Києві

      26 Читать новость на русском
      Банкова перекрита: поліція перевіряє інформацію про масове мінування у Києві

      Поліція перевіряє повідомлення про замінування кількох мостів, пологових будинків та торгівельних центрів у Києві. Таке ж повідомлення правоохоронці отримали про Офіс президента.

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      Теги: Новини України Новини політики
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