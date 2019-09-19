Банкова перекрита: поліція перевіряє інформацію про масове мінування у Києві 18:42, сьогодні 26 Читать новость на русском Поліція перевіряє повідомлення про замінування кількох мостів, пологових будинків та торгівельних центрів у Києві. Таке ж повідомлення правоохоронці отримали про Офіс президента. Новина доповнюється... П'яний батько зґвалтував свою 12-річну доньку сьогодні 8051 Теги: Новини України Новини політики Коментарі powered by lun.ua Новини за сьогодні Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Вибір редакції Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити сьогодні , 18:01 Разумков підписав законопроєкт про імпічмент президента сьогодні , 17:18 Якщо ми почекаємо ще рік-два, то наша земля нічого не коштуватиме, – експерт сьогодні , 17:04 Коментарі Публікації сьогодні , 18:01 Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити Ірина Поліщук 488 сьогодні , 17:00 Півроку карцеру і провокації, – тітка політв'язня Олександра Шумкова про катування в колонії Катерина Петренко 198 сьогодні , 16:02 Перегони озброєнь: для чого це наддержавам і чи готуватися світові до ядерної війни Світлана Попова 641 сьогодні , 15:00 Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна Блог Медіа 884 сьогодні , 14:30 Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді Віталій Шабунін 411