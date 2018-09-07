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Банкова використовує проти Тимошенко брудні технології Медведчука і Манафорта, – "Батьківщина"

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Сергій Соболєв
Сергій Соболєв / Photo by Alexander Prokopenko

Передвиборна стратегія Адміністрації Порошенка нічим не відрізняється від технологій Віктора Медведчука та Пола Манафорта, за допомогою яких дискредитували Юлію Тимошенко.

Про це під час прес-конференції у Києві повідомив заступник керівника партії "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Він продемонстрував кричущі докази використання брудних технологій проти Юлії Тимошенко.

За словами Соболєва, наступного тижня за вказівкою влади наймані псевдоактивісти влаштовуватимуть провокації біля офісів "Батьківщини". Відповідні політтехнологічно вивірені покрокові інструкції, за даними депутата, отримали в усіх регіонах України.

"Почерк інструкцій штабісти Порошенка взяли з інструкції Манафорта, яка розповсюджувалась під час правління Януковича. Ми бачимо ті самі речі, які лунали зі штабів Януковича і з вуст Манафорта. Зокрема, як розколювати країну за релігійною, мовною, територіальною ознакою, а також, як на цьому вигравати", – обурився народний депутат.

Централізовано розіслані з Києва плани дискредитації Тимошенко також мають багато спільного і з темниками для журналістів, які свого часу розробляв Віктор Медведчук, зауважив Соболєв. Він переконаний, що замість звітувати про свої "успіхи" або говорити, що не вдалося зробити, штабісти Банкової розробляють абсолютно іншу стратегію передвиборної кампанії.

"На жаль, тон дискусії, який задала Юлія Тимошенко через проведення відповідних форумів, через пропозиції змін до Конституції, бачення економічної, аграрної стратегії наші опоненти заміняють тими ж методами зразка Манафорта", – сказав він.

Заступник керівника "Батьківщини" також зауважив, що за всю історію незалежної України жоден кандидат у президенти і жоден штаб не вдавався до оббріхування дітей опонентів, як це зараз робить штаб Порошенка.

Сергій Соболєв звернувся особисто до чинного президента, який санкціонує весь цей бруд, із закликом провести хоча б раз за історію України кампанію, де буде здорова жива дискусія, буде можливість змагання економічних, соціальних, політичних ідей, а не змагання у кількості бруду, який виливають на своїх опонентів.

 

Теги: Новини України Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко Єгор Соболєв Президентські вибори 2019 Пол Манафорт Віктор Медведчук Адміністрація Президента Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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