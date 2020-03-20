13:19
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Банкрутства банків не буде: НБУ каже, 96% банківської системи у прекрасній формі

      - Читать новость на русском
      НБУ запевняє, що банківській системі України нічого не загрожує / uk.wikipedia.org

      Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова запевнила, що банківська система в Україні достатньо сильна для того, щоб пережити кризові часи. За її словами, державний регулятор найближчим часом не очікує жодних потрясінь у цьому напрямку.

      У разі необхідності Нацбанк готовий надавати підтримку ліквідності банків, розповіла Рожкова під час брифінгу керівництва НБУ.

      До слова НБУ не запроваджує обмежень на роботу банківської системи

      Ми розуміємо, що у разі необхідності ми можемо пом'якшувати наші вимоги до інших нормативів. Та я хочу сказати, що 30 найбільших банків або 96-97% банківської системи перебувають у прекрасній формі,
      – заявила заступниця голови НБУ.

      За її словами, ці банки мають необхідні запаси ліквідності і капіталу, яких цілком достатньо для того, щоб пройти це випробування, витримати його, а тоді відновлювати економіку.

      Що відомо про банківську систему України?Банківська система України – частина економічної системи держави, яка включає Нацбанк, державні і комерційні банки. Ключовими у бакнівській системі вважається дюжина банків, серед яких і державні "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" і "Укрекзімбанк".

      Рішення щодо надзвичайної ситуації у Києві вже прийняли
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: НБУ Банки Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:05 Україна на карантині: чи зростуть тарифи на таксі
      Світлана Попова
      сьогодні , 12:15 Новини про коронавірус 20 березня: Київ за крок до надзвичайної ситуації, одужав перший хворий
      Соломія Ніколайчук
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      сьогодні , 12:00 Доля України вирішиться у Мінську
      Юрій Бутусов
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук