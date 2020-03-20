Банкрутства банків не буде: НБУ каже, 96% банківської системи у прекрасній формі

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова запевнила, що банківська система в Україні достатньо сильна для того, щоб пережити кризові часи. За її словами, державний регулятор найближчим часом не очікує жодних потрясінь у цьому напрямку.

У разі необхідності Нацбанк готовий надавати підтримку ліквідності банків, розповіла Рожкова під час брифінгу керівництва НБУ.

До слова НБУ не запроваджує обмежень на роботу банківської системи

Ми розуміємо, що у разі необхідності ми можемо пом'якшувати наші вимоги до інших нормативів. Та я хочу сказати, що 30 найбільших банків або 96-97% банківської системи перебувають у прекрасній формі,

– заявила заступниця голови НБУ.

За її словами, ці банки мають необхідні запаси ліквідності і капіталу, яких цілком достатньо для того, щоб пройти це випробування, витримати його, а тоді відновлювати економіку.

Що відомо про банківську систему України?Банківська система України – частина економічної системи держави, яка включає Нацбанк, державні і комерційні банки. Ключовими у бакнівській системі вважається дюжина банків, серед яких і державні "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" і "Укрекзімбанк".