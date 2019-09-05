Бар з матраців IKEA: як виглядає незвичний заклад в Копенгагені – фото
У Копенгагені в рамках архітектурної виставки спорудили незвичний бар. Він був зроблений зі старих матраців IKEA.
Архітектурна виставка Chart 2019 відбулась у столиці Данії цими вихідними, пише Dezeen.
Яка ідея? Завданням конкурсу було спорудити будь-яку архітектурну споруду з перероблених матеріалів.
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Імпровізований заклад назвали Sultan, як і модель матраців, з якого його зробили. Молоді данські дизайнери та студенти, які працювали над цим проєктом мали на меті показати ідею "бездумного споживання".
Бар з матраців "відкрився" в Копенгагені / Фото: Dezeen.com
З іронією вони хотіли показати проблеми економічної системи, яка пропагує купівлю нових товарів замість того, щоб переробляти старі.
Проєкт Sultan став явним переможцем не тільки тому, що він концептуально дуже сильний, а й тому, що він виготовлений дуже ретельно і точно,
– зауважив архітектор Девід Захле – партнер бюро Bjarke Ingels Group (BIG), який був один із суддів конкурсу.
Споруди з перероблених матеріалів на архітектурній виставці у Копенгагені: дивіться фото
Напередодні шведський меблевий гігант IKEA представив серію товарів для дому з переробленого пластику.