Бар з матраців IKEA: як виглядає незвичний заклад в Копенгагені – фото

У Копенгагені в рамках архітектурної виставки спорудили незвичний бар. Він був зроблений зі старих матраців IKEA.

Архітектурна виставка Chart 2019 відбулась у столиці Данії цими вихідними, пише Dezeen.

Яка ідея? Завданням конкурсу було спорудити будь-яку архітектурну споруду з перероблених матеріалів.

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Імпровізований заклад назвали Sultan, як і модель матраців, з якого його зробили. Молоді данські дизайнери та студенти, які працювали над цим проєктом мали на меті показати ідею "бездумного споживання".



Бар з матраців "відкрився" в Копенгагені / Фото: Dezeen.com

З іронією вони хотіли показати проблеми економічної системи, яка пропагує купівлю нових товарів замість того, щоб переробляти старі.

Проєкт Sultan став явним переможцем не тільки тому, що він концептуально дуже сильний, а й тому, що він виготовлений дуже ретельно і точно,

– зауважив архітектор Девід Захле – партнер бюро Bjarke Ingels Group (BIG), який був один із суддів конкурсу.

Споруди з перероблених матеріалів на архітектурній виставці у Копенгагені: дивіться фото

Напередодні шведський меблевий гігант IKEA представив серію товарів для дому з переробленого пластику.