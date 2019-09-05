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      Бар з матраців IKEA: як виглядає незвичний заклад в Копенгагені – фото

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      Бар з перероблених матраців в Копенгагені
      Бар з перероблених матраців в Копенгагені / Dezeen.com

      У Копенгагені в рамках архітектурної виставки спорудили незвичний бар. Він був зроблений зі старих матраців IKEA.

      Архітектурна виставка Chart 2019 відбулась у столиці Данії цими вихідними, пише Dezeen.

      Яка ідея? Завданням конкурсу було спорудити будь-яку архітектурну споруду з перероблених матеріалів.

      Дивіться також: Бар у церкві: чим вражає інтер'єр сміливого кафе в Антверпені

      Імпровізований заклад назвали Sultan, як і модель матраців, з якого його зробили. Молоді данські дизайнери та студенти, які працювали над цим проєктом мали на меті показати ідею "бездумного споживання".

      Бар матраци Копенгаген
      Бар з матраців "відкрився" в Копенгагені / Фото: Dezeen.com

      З іронією вони хотіли показати проблеми економічної системи, яка пропагує купівлю нових товарів замість того, щоб переробляти старі.

      Проєкт Sultan став явним переможцем не тільки тому, що він концептуально дуже сильний, а й тому, що він виготовлений дуже ретельно і точно,
      – зауважив архітектор Девід Захле – партнер бюро Bjarke Ingels Group (BIG), який був один із суддів конкурсу.

      Споруди з перероблених матеріалів на архітектурній виставці у Копенгагені: дивіться фото

       

       

      Напередодні шведський меблевий гігант IKEA представив серію товарів для дому з переробленого пластику.

      blog_ava
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      Теги: Новини нерухомості світу Дизайн Курйозні новини IKEA Данія Новини нерухомості
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