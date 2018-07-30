Барак та Мішель Обама показали запальні танці на концерті Бейонсе: відео

Екс-президент США Барак Обама та його дружина Мішель сходили на довгоочікуваний концерт Бейонсе і Jay-Z. Під час виступу поп-діви подружжя не втрималось і станцювало.

Турне талановитої співачки Бейонсе і її чоловіка репера Jay-Z стало одним із найпопулярніших шоу у всьому світі. Прихильники зірок з усього світу об'єднуються, щоб побачити яскравий перфоменс з назвою "On the Run II". До юрб меломанів долучаються й зірки, зокрема, українські: Регіна Тодоренко з нареченим Владом Топаловим, Вікторія з гурту "НеАнгели" та Ольга Фреймут.

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Після виступів у Європі поп-діва повернулась до США, де встигла дати концерт у штаті Меріленд. На розкішний виступ Бейонсе і Jay-Z прийшов екс-президент Барак Обама у супроводі чарівної Мішель. Запальні ритми пісень змусили подружжя станцювати, піднявши руки вверх. Це встигли зняти на відео прихильники артистки, які були в захваті від побаченого.

Я танцювала поряд з Обамою,

– схвильовано підписала відео американка.

Допис, поширений Anna Bailey (@aayy.bee) 28 Лип 2018 р. о 9:07 PDT

Допис, поширений користувачем @beyvideos4 29 Лип 2018 р. о 2:44 PDT

Американці зізнались, що не байдужі до сім'ї Барака Обами та досі з прихильністю ставляться до екс-політика. "Вони дуже близькі до народу. Вони завжди будуть моєю першою сім'єю", "Сумую за ними і тою добротою, яка панувала в Білому домі і Сполучених Штатах", "Як це мило", "Це ідеальне подружжя", – написали люди в соцмережі.