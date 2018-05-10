Барбара Палвін знялась для Sports Illustrated в половинці купальника (18+)
Популярна угорська модель Барбара Палвін знялася у спокусливому відео для Sports Illustrated.
24-річна топ-модель спокусливо позувала на зйомках, які відбувалися на пляжі, у різноманітних купальниках – один з яких виявився дуже незвичним.
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Також Барабара поділилася знімком і в своєму Instagram, де в неї вже є майже 7,8 мільйони підписників.
Джерело: 24 Канал
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