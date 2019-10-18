Як минула ніч протестів у Барселоні: фото, відео пожежі та сутичок з поліцією

У Барселоні третій день тривають масові заворушення. У ніч на 18 жовтня протестувальники знову палили автомобілі, атакували поліцію коктейлями Молотова, будували барикади тощо. Через заворушення затримали 33 особи.

Масові протести охопили Барселону 14 жовтня. У ніч на 18 жовтня на протести вийшли близько 13 тисяч людей, через що центр Барселони знову перевторився на хаос, пише La Vanguardia.

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Активісти підпалювали машини, билися з поліцією, кидаючи у силовиків каміння, кислоту, коктейлі Молотова та стріляли феєрверками. Усе це відбувалося, коли мітингувальники намагалися добратися до будівлі іспанського уряду в Барселоні.

Іспанська влада повідмоляє, що протягом ночі щонайменше 80 людей отримали поранення. Серед них – 46 поліцейських. Окрім того, правоохоронці заарештували 33 осіб.



Протестувальники у Барселоні / фото з твіттер

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Президент Каталонії Жоакім Торра закликав демонстрантів проводити акції мирно. За його словами, спроби насильства лише шкодять руху за незалежність регіону.

Ми не можемо дозволити таким групам, які проникають і провокують, шкодити іміджу руху, який налічує мільйони каталонців,

– наголосив він.

Відео протестів у Барселоні 18 жовтня:

BREAKING: Spanish nationalists making the nazi salute and singing fascist songs in a concentration in Barcelona this evening against Catalonia's independence. Europe, open your eyes.#SpainIsAFascistState#StandWithCataloniapic.twitter.com/8DufefER4z — [ David d'Ent.#JoSócCDR ] (@denterd) October 17, 2019

Пожежі під час протестів у Барселоні: відео

WATCH: Dramatic scenes in Barcelona as violent protests continue against the jailing of separatist leaders; dozens injured pic.twitter.com/Ziw6Q6Dawf — BNO News (@BNONews) October 16, 2019

Що відбувалося у Барселоні 17 жовтня?

Саме у ніч на четвер, 17 жовтня, загострилися зіткнення між поліцією та прихильниками незалежності Каталонії. Центр міста перетворився на вогняне поле бою. За ніч у Барселоні сталося понад 45 пожеж, протестувальники використовували коктейлі Молотова, будували барикади.

Згодом демонстранти почали ламати паркан, аби перебратися до штабу відділу внутрішніх справ. Тоді почалися їх сутички з поліцією. За словами правоохоронців, активісти випустили піротехнічні ракети проти їхнього гелікоптера, кидали каміння та кислоту.

Протести у Барселоні: відео

I han començat els llançaments contra un petit grup de @mossos al carrer Diputació. pic.twitter.com/KXJScrkoMy — Anna Punsí (@punsix) October 17, 2019

Протестувальники також блокували залізничні шляхи, частину доріг та інший транспорт.

Протести у Каталонії 17 жовтня/ фото Getty images, твіттер

Чому поновилися протести у Каталонії? Масові акції протесту почалися у Каталонії після того, як дев’ятьом лідерам каталонських сепаратистів оголосили вирок – від 9 до 13 років за гратами. Серед них – колишні лідери автономного регіону та організатори референдуму про незалежність Каталонії, проведеного у 2017 році. Їхню справу близько двох років розглядали у Мадриді, проте вирок оголосили лише 14 жовтня.



Також суд поновив ордер на екстрадицію експрезидента уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який активно боровся за незалежність регіону і нині переховується у Бельгії. Іспанські органи юстиції звинувачують його у сепаратизмі.

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