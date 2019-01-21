"Барселона" без проблем обіграла клуб українців Луніна та Кравця: відео

Іспанська "Барселона" в рамках чемпіонату приймала на своєму полі "Леганес". За останній клуб виступають одразу двоє гравців збірної України – воротар Андрій Лунін та захисник Василь Кравець.

Барселона – Леганес 3:1

Голи: Дембеле, 32, Суарес, 71, Мессі, 90+2 – Брейтвейт, 57

Варто зазначити, що обидва українські гравці потрапили до заявки на матч, але на поле так і не вийшли. Лунін і надалі програє конкуренцію Куельяру. А Кравець залишився у запасі після переможного мату проти мадридського "Реалу".

Читайте також: Гравець збірної України дебютував за новий клуб перемогою у матчі проти "Реалу": відео

Щодо самого матчу, то ще першому таймі "Барселона" вийшла вперед зусиллям Дембеле. Французький нападник неодноразово проходив захист суперника. Варто зазначити, що діяв він проти Хонатана Сілви, який є конкурентом Кравця на позиції лівого захисника. Тож саме Дембеле забив першим гол у матчі. Сталося це ще у першому таймі.

Натомість зрівняти рахунок "Леганесу" вдалося по перерві. Зимовий новачок команди Брейтвейт вдало скористався пасом партнера.

Та голи Суареса та Мессі принесли перемогу саме "Барселоні". Вона і надалі на першій позиції в чемпіонаті Іспанії. "Леганес" йде на 15-ому місці.

Відеоогляд матчу Барселона – Леганес