Барселона – Інтер: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Іспанська "Барселона" у центральному матчі третього туру прийматиме італійський "Інтер". Гра двох грандів європейського футубол буде доступна для перегляду в Україні онлайн.

Варто нагадати, що правом на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Україна", "Футбол 1" та "Футбол 2". Однак на жодному з цих телеканалів цілковито матч "Барселона" – "Інтер" не покажуть.

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Натомість на каналі "Футбол 2" буде йти програма "Ніч Ліги чемпіонів", де "у прямому ефірі зі студії всі матчі ігрового дня, приправлені коментарями та аналізом наших футбольних експертів та коментаторів". Вони ж покажуть моменти з матчу "Барселона" – "Інтер" у прямому ефірі.

Також гра буде доступна до перегляду онлайн на сайті Oll.tv. Початок трансляції о 22:00. Однак варто додати, що доступ до трансляції на цьому сайті платний і вимагає реєстрації – 39 гривень за 24 години, або ж 69 гривень – за місячний абонемент.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол 24". Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч "Барселона" – "Інтер" відбудеться у середу, 24 жовтня. Початок матчу о 22:00.