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      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії

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      Барселона може вилетіти з Кубка Іспанії
      Барселона може вилетіти з Кубка Іспанії / Getty Images

      Каталонська "Барселона" може бути дискваліфікована з розіграшу Кубка Іспанії в поточному сезоні. "Синьо-гранатових" звинувачують у порушенні правил.

      Як повідомляє El Mundo, у першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Леванте" (1:2) на поле вийшов захисник Хуан Брандаріс, який зібрав 5 карток за "Барсу Б" і мав відбути дискваліфікацію.

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      Згідно зі статтею 56,3 дисциплінарного кодексу, поки гравець не відбуде дискваліфікацію, він не може брати участь у матчах інших змагань, в тому числі іграх за основну команду.

      "Барселона" ж відповіла на заяви El Mundo й послалася на зміну в правилах. Там прописано, що легкі дискваліфікації відбувають тільки в тому турнірі, де отримані, а вже більш серйозні поширюються на декілька змагань.

      Нагадаємо, що в грудні 2015 року "Реал" дискваліфікували з Кубка Іспанії, оскільки на поле в матчі 1/16 фіналу з "Кадіcом" з'явився російський хавбек Денис Черишев, який перебрав жовтих карток ще в складі "Вільярреала" в попередньому сезоні. Матч-відповідь між "Барселоною" і "Леванте" відбудеться сьогодні, 17 січня. Початок гри – о 22:30.

      Теги: Спорт ФК Барселона Футбол
      Джерело: 24 Канал
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