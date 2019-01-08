"Барселона" офіційно оголосила про підписання молодого французького захисника

Іспанська "Барселона" підписала контракт із 19-літнім французьким захисником Жан-Клером Тодібо.

Варто зазначити, що гравець приєднається до "Барселони" у якості вільного агента. 30 червня у нього закінчується контракт з французькою "Тулузою", і вже 1 липня він офіційно стане гравцем іспанського клубу.

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Todo lo que tienes que saber de @jctodibo

Conoce sus orígenes y referentes, además de otras curiosidades

https://t.co/JklLbFkeDh pic.twitter.com/xVUtjmB2Wn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 8 січня 2019 р.

Варто зазначити, що Жан-Клер Тодібо народився 30 грудня 1999 року у столиці Французької Гвіани – місті Кайєнна. Його зріст – 1,90 м вага 71 кг. Виступає на позиції центрального захисника, однак може зіграти і опорного півзахисника. Дебютував за "Тулузу" 19 серпня 2018 року у матчі проти "Бордо" у чемпіонаті Франції. Загалом провів 10 матчів за клуб, забив один гол (у ворота "Ренна"). Вже викликався до молодіжної збірної Франції, за яку зіграв два матчі.

Варто нагадати, що "Барселона" вже орендувала взимку центрального захисника до кінця сезону 2018-2019.

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