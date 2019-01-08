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      "Барселона" офіційно оголосила про підписання молодого французького захисника

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      Жан-Клер Тодібо
      Жан-Клер Тодібо / twitter Jean-Clair Todibo

      Іспанська "Барселона" підписала контракт із 19-літнім французьким захисником Жан-Клером Тодібо.

      Варто зазначити, що гравець приєднається до "Барселони" у якості вільного агента. 30 червня у нього закінчується контракт з французькою "Тулузою", і вже 1 липня він офіційно стане гравцем іспанського клубу.

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      Варто зазначити, що Жан-Клер Тодібо народився 30 грудня 1999 року у столиці Французької Гвіани – місті Кайєнна. Його зріст – 1,90 м вага 71 кг. Виступає на позиції центрального захисника, однак може зіграти і опорного півзахисника. Дебютував за "Тулузу" 19 серпня 2018 року у матчі проти "Бордо" у чемпіонаті Франції. Загалом провів 10 матчів за клуб, забив один гол (у ворота "Ренна"). Вже викликався до молодіжної збірної Франції, за яку зіграв два матчі.

      Варто нагадати, що "Барселона" вже орендувала взимку центрального захисника до кінця сезону 2018-2019.

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      Теги: Футбол Трансфери Спорт ФК Барселона
      Джерело: 24 Канал
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