"Барселона" планує продати назву стадіону "Камп Ноу" за 300 мільйонів євро

Іспанська "Барселона" готова виставити на продаж назву свого домашнього стадіону "Камп Ноу" (Camp Nou). Сума угоди оцінюється приблизно в 300 мільйонів євро.

Угода з новим інвестором може бути підписана вже на початку 2019 року. Про це повідомляє місцеве видання Marca.

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Видання зазначає, що ці кошти мають піти на реконструкцію стадіону, який заплановано провести до 2021 року. А можливі інвестори будуть із США чи Азії. Адже у клубі зараз активно працюють над розширенням своєї присутності на цих ринках.

Відео запланованої реконструкції стадіону "Камп Ноу"

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