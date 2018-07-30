19:04
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Барселона" планує продати назву стадіону "Камп Ноу" за 300 мільйонів євро

107 Читать новость на русском
Стадіон "Камп Ноу"
Стадіон "Камп Ноу"

Іспанська "Барселона" готова виставити на продаж назву свого домашнього стадіону "Камп Ноу" (Camp Nou). Сума угоди оцінюється приблизно в 300 мільйонів євро.

Угода з новим інвестором може бути підписана вже на початку 2019 року. Про це повідомляє місцеве видання Marca.

Читайте також: Ярмоленко визначився з ігровим номером у "Вест Хемі"

Видання зазначає, що ці кошти мають піти на реконструкцію стадіону, який заплановано провести до 2021 року. А можливі інвестори будуть із США чи Азії. Адже у клубі зараз активно працюють над розширенням своєї присутності на цих ринках.

Відео запланованої реконструкції стадіону "Камп Ноу"

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вибори президента України: хто піде і які у них шанси
сьогодні, 19:01 Вибори президента України: хто піде і які у них шанси
Інна Жолобович
Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
Тетяна Бучок
Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
сьогодні, 17:05 Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
Злой Одессит
Трамп и Россия вместе управляют США?
сьогодні, 16:36 Трамп и Россия вместе управляют США?
Іван Яковина
За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
сьогодні, 14:56 За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
Блог Медіа
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Велоспорт: Шаванель виграв передостанній етап багатоденки Paris - Nice
 10 березня 2013 , 12:24
Збірна Росії після 12-річної перерви виграла Чемпіонат Європи з волейболу
 15 вересня 2013 , 11:52
Найбільше німці бояться не Роналду, а... тигрової мушки та гарячки жирафів
 28 лютого 2014 , 14:52
Комерційний партнер Федерації футболу України заробив для неї 100 мільйонів доларів
 2 червня 2015 , 15:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук