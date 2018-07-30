"Барселона" планує продати назву стадіону "Камп Ноу" за 300 мільйонів євро
Іспанська "Барселона" готова виставити на продаж назву свого домашнього стадіону "Камп Ноу" (Camp Nou). Сума угоди оцінюється приблизно в 300 мільйонів євро.
Угода з новим інвестором може бути підписана вже на початку 2019 року. Про це повідомляє місцеве видання Marca.
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Видання зазначає, що ці кошти мають піти на реконструкцію стадіону, який заплановано провести до 2021 року. А можливі інвестори будуть із США чи Азії. Адже у клубі зараз активно працюють над розширенням своєї присутності на цих ринках.
Відео запланованої реконструкції стадіону "Камп Ноу"
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Джерело: 24 Канал
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