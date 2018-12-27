"Барселона" представила першого новачка: фото
Іспанська "Барселона" вже розпочала трансферну кампанію. Першим зимовим новачком "синьо-гранатових" став центральних захисник Джейсон Мурільо.
Гравець перейшов до "Барселони" на правах оренди. Права на нього належать іншій іспанській команді – "Валенсії". Виступатиме у новому клубі захисник до кінця сезону.
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Варто зазначити, що "Барселона" була змушена шукати підсилення через травму двох інших центральних захисників – Самуеля Умтіті та Томаса Вермалена.
Джерело: 24 Канал
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