"Барселона" представила першого новачка: фото

Іспанська "Барселона" вже розпочала трансферну кампанію. Першим зимовим новачком "синьо-гранатових" став центральних захисник Джейсон Мурільо.

Гравець перейшов до "Барселони" на правах оренди. Права на нього належать іншій іспанській команді – "Валенсії". Виступатиме у новому клубі захисник до кінця сезону.

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Варто зазначити, що "Барселона" була змушена шукати підсилення через травму двох інших центральних захисників – Самуеля Умтіті та Томаса Вермалена.