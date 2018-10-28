У неділю, 28 жовтня, відбудеться довгоочікуване "Ель Класіко" – вперше за 11 років без Роналду та Мессі. Матч можна буде переглянути як на стадіоні, так і онлайн.

Матч "Барселона" – "Реал" буде доступний для перегляду на сайті MEGOGО. Трансляція розпочнеться о 17:15 за київським часом.

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Та варто зауважити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Окрім того, перегляд відео матчу на сайті платний – від 1 гривні пробний період, або ж 97 гривень за місячний абонемент.

Текстова онлайн-трансляція буде на сайті "Футбол 24". Відео голів та огляд матчу зможете побачити на 24 Каналі.

Нагадаємо, матч "Барселона" – "Реал" відбудеться у неділю, 28 жовтня. Початок матчу о 17:15.

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