У неділю, 28 жовтня, відбудеться "ель-класіко" – "Барселона" прийматиме "Реал". Це вперше з 23 грудня 2007 року, коли у матчі не зіграють Мессі Та Роналду. Перший зламав руку, а другий перейшов у "Ювентус".

Це будуть шахи без королів. Так колишній форвард мадридського "Реала" Хорхе Вальдано та екс-нападник "Барселони" Оскар Гарсія охарактеризували матч, який відбудеться у неділю, 28 жовтня.

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Однак втрата гравців – не єдині проблеми у клубів. Особливо що стосується "Реалу". "Вершкові" лише у вівторок, 23 жовтня, перервали свою безвиграшну серію, яка тривала п'ять матчів. У цей день вони обіграли на власному полі "Вікторію" 2:1. Щодо "Барселони", то вони поки не відчули проблем через втрату Мессі, перемігши у Лізі чемпіонів "Інтер".

У букмекерській конторі William Hill перевагу у цьому матчі віддають саме господарям поля. На перемогу "Барселони" коефіцієнт 1,95. На те, що переможе "Реал" – 3,60. Варто зауважити, що нічия у цьому матчі отримала ще більший коефіцієнт – 3,75.

Щодо PariMatch, то у них ще менше віри у перемогу "Реалу" – 3,85 на перемогу "галактікос". У той час як на перемогу "Барселони" майже аналогічний коефіцієнт – 1,96. Щодо нічиї, то він такий же – 3,75.

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Найбільший коефіцієнт на перемогу "Реала" у Marathoт bet – 4,00. Перемога "Барселони" – 1,93. на те, що матч закінчиться у нічию – коефіцієнт 3,88.

"Фаворит спорт" оцінив перемогу "Барселони" коефіцієнтом 1,92. На те, що переможе "Реал" – 3,95. Нічия – ті ж 3,75.

Нагадаємо, матч "Барселона" – "Реал" відбудеться у неділю, 28 жовтня. Початок матчу о 17:15. Відео голів та огляд гри – на сайті 24 Каналу.