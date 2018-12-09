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      "Барселона" розгромила "Еспаньол" у каталонському дербі

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      Ліонель Мессі рішуче налаштований повернути собі золотий м’яч. Лідер "Барселони" провів феноменальний поєдинок у іспанській Прімері, ставши окрасою каталонського дербі проти "Еспаньола".

      Мессі відкрив рахунок у грі красивим ударом зі штрафного.

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      Далі аргентинець зосередився на створенні нагод для партнерів. Відтак на перерву команди пішли при рахунку 3:0 на користь "Барси". Забивали Дембеле та Суарес. Ну а крапку у поєдинку поставив Мессі. І знову зробив це красиво, виконавши стандарт. В результаті – 4:0.

      мессі барса еспаньол
      Мессі оформив дубль, двічі забивши зі штрафного/ fcbarcelona.com

      Відтак для Мессі цьогоріч це вже дев'ятий точний штрафний удар. Турнірна таблиця та бомбардирські перегони потроху стають звичними для Ла Ліги. "Барса" перша, ну а Мессі – лідер снайперської гонки.

      Теги: Футбол Спорт ФК Барселона
      Джерело: 24 Канал
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