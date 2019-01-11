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      "Барселона" сенсаційно поступилася "Леванте" в 1/8 Кубка Іспанії: відео

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      Леванте – Барселона результат та огляд матчу
      Леванте – Барселона результат та огляд матчу

      "Барселона" сенсаційно поступилася в першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії на полі "Леванте".

      Леванте – Барселона 2:1
      Голи: Кабако, 4, Майораль, 18 – Коутінью, 85 (пен.)

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      Каталонці не вражали різноманітністю моментів, явно сумуючи за Ліонелем Мессі, якого тренерський штаб навіть не включив в заявку на матч. "Леванте" ж зіграв раціонально – скористався дорогоцінними шансами з вражаючою холоднокровністю. Хоча і не втримав перевагу в два м'ячі.

      "Леванте" традиційно розпочав матч зі стартового натиску, реалізувавши перший же момент – Кабако на 4-й хвилині замкнув навіс Рочіни ударом головою. На цьому "жаби" не зупинились: на 7-й та 12-й хвилинах Сілессен парирував постріли Боатенга та Коке з меж карного майданчика, а на 18-й комбінація за участю Боатенга та Майораля завершилася голом останнього з правого краю штрафного у лівий нижній кут – 2:0.

      Рахунок 2:0 тримався до останніх хвилин матчу, але каталонцям вдалося відіграти один м'яч зусиллями Коутінью, який реалізував пенальті.

      Зазначимо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Барселона" – "Леванте" відбудеться 17 січня.

      Відеоогляд матчу Леванте – Барселона

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      Теги: Футбол Спорт ФК Барселона
      Джерело: 24 Канал
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