"Барселона" сенсаційно програла вперше за останні 10 матчів

Лео Мессі забив два голи у першому матчі після травми, однак навіть дубль капітана не врятував "Барселону" – чемпіон Іспанії перед своїми уболівальниками капітулював у грі проти "Бетіса".

Аргентинець, залікувавши травму руки, розпочав гру в стартовому складі. Проте перший тайм залишився за гостями. Хуніор і нестаріючий 37-річний Хоакін дозволили піти "Бетісу" на перерву з перевагою у два м'ячі.

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Відквитав один гол Ліонель Мессі, який реалізував пенальті. Однак "Бетіс" дуже швидко повернув перевагу в два голи – Ло Чельсо відзначився вже через чотири хвилини. На 79-й знову до мінімуму рахунок скоротив Відаль, та після вилучення Івана Ракітіча Канелес повернув комфортну перевагу знову через чотири хвилини.

У компенсований час Лео Мессі оформив дубль. Однак на більше "Барселони" не вистачило. Рахунок матчу 3:4. У підсумку каталонці поступилися вперше за останні десять матчів, та вже ж залишаться на вершині турнірної таблиці.