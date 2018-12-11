Показ поєдинків ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на цих телеканалах буде показано протистояння "Барселона" – "Тоттенхем".

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Дивитися онлайн матч "Барселона" – "Тоттенхем" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

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Нагадаємо, матч "Барселона" – "Тоттенхем" відбудеться у вівторок, 11 грудня. Початок зустрічі о 22:00.