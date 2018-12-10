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      Барселона – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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      Барселона - Тоттенхем: прогноз на матч 11.12.2018
      Барселона – Тоттенхем прогноз букмекерів

      Одним з найцікавіших протистоянь 11 грудня у Лізі чемпіонів стане гра між іспанською "Барселоною" та англійським "Тоттенхемом". Букмекери оцінили шанси кожної з команди на перемогу у цьому матчі.

      Каталонська "Барселона" з хорошим настроєм підходить до цього матчу. Підопічні Ернесто Вальверде ще в минулому турі вирішили свої питання щодо першого місця в групі і зустріч з "Тоттенхемом" не має для команди ніякого значення, крім репутаційного. Тоді як для "Тоттенхема" це найважливіший матч в єврокубковій кампанії.

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      PariMatch дає на перемогу іспанців коефіцієнт 1.99. Трішки менший коефіцієнт у William hill – 1,95. "Фаворит спорт" оцінив шанси на успіх команди Ернесто Вальверде в 1.93.

      Шанси "Тотенхема" значно менші. PariMatch та William hill дають на звитягу підопічних Маурісіо Почеттіно коефіцієнт 3.40. Ще менше вірить в успіх "нерадзуррі" "Фаворит спорт". Ця букмекерська контора дає на перемогу гостей з Англії коефіцієнт 3,95.

      Букмекери не вірять у те, що гра може завершитися мировою. Ймовірність нічиєї William hill оцінює коефіцієнтом 4.20. "Фаворит спорт" дає на нічию коефіцієнт 3.95. У PariMatch таке завершення матчу оцінили також коефіцієнтом 4.20.

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      Нагадаємо, матч "Барселона" – "Тоттенхем" відбудеться у вівторок, 11 грудня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд гри – на сайті 24 Каналу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів ФК Барселона Тоттенхем
      Джерело: 24 Канал
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