У матчі між іспанською "Барселоною" та англійським "Тоттенхем" господарі поля відкрили рахунок.

Французький легіонер каталонців Усман Дембеле скористався помилкою "шпор" у центрі поля. Вінгер увірвався до володінь Уго Льоріса й без проблем забив гол. Читайте також: Матч "Динамо" в Лізі Європи можуть перенести Барселона Тоттенхем 1:0

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