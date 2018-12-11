"Барселона" відкрила рахунок у матчі з "Тоттенхемом": відео голу
У матчі між іспанською "Барселоною" та англійським "Тоттенхем" господарі поля відкрили рахунок.
Французький легіонер каталонців Усман Дембеле скористався помилкою "шпор" у центрі поля. Вінгер увірвався до володінь Уго Льоріса й без проблем забив гол.
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Барселона Тоттенхем 1:0
Голи: Дембеле, 7
Відео голу Дембеле
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Джерело: 24 Канал
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