23:05
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Барселона" відкрила рахунок у матчі з "Тоттенхемом": відео голу

      285 Читать новость на русском
      Барселона - Тоттенхем: відео голів, огляд матчу
      Барселона – Тоттенхем відео голів

      У матчі між іспанською "Барселоною" та англійським "Тоттенхем" господарі поля відкрили рахунок.

      Французький легіонер каталонців Усман Дембеле скористався помилкою "шпор" у центрі поля. Вінгер увірвався до володінь Уго Льоріса й без проблем забив гол.

      Читайте також: Матч "Динамо" в Лізі Європи можуть перенести

      Барселона Тоттенхем 1:0
      Голи:       Дембеле, 7

      Відео голу Дембеле

       

       

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів ФК Барселона Тоттенхем
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      сьогодні , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 634
      Головні новини 11 грудня: поновлення Насірова на посаді, новини від полонених моряків
      сьогодні , 22:00 Головні новини 11 грудня: поновлення Насірова на посаді, новини від полонених моряків
      1691
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      сьогодні , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 2176
      Як стати на квартирний облік: інструкція
      сьогодні , 19:01 Як стати на квартирний облік: інструкція
      Яніна Ткачук 915
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      сьогодні , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 3853
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      Шовковський піднявся на третє місце у списку гвардійців чемпіонату України
       14 вересня 2014 , 10:19
      "Реал" переміг у чемпіонаті 9:1, а Роналду забив п'ять голів
       5 квітня 2015 , 14:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук