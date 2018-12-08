16:27
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Барселона" в наступному сезоні кардинально змінить імідж: фото

      305 Читать новость на русском
      "Барселона" змінить імідж
      "Барселона" змінить імідж

      У Мережу потрапили знімки оновленої форми іспанської "Барселони". Команда відмовилася від традиційних "смуг".

      Домашній комплект "Барси" виконаний в шашковому оформленні та схожий на форму збірної Хорватії, тільки в синьо-гранатових кольорах.

      Читайте також: "Барселона" яскраво врятувалася від поразки у матчі з "Атлетіко": відео голів


      Домашня форма Барселони у сезоні 2018/19

      Гостьовий варіант буде жовтим і, мабуть, буде присвячений майкам"блауграни", які в клубі носили між 2008-м і 2010 роками. Також на виїзному комплекті розмістили червоно-синю діагональну смугу з епохи 70-х і Йохана Кройфа.


      Гостьова форма Барселони у сезоні 2018/19

      Зазначимо, що знімки наборів нової форми для гравців футбольного клубу "Барселона" потрапили в мережу до офіційної заяви клубу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Барселона
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      сьогодні , 16:03 Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      Блог Медіа 45
      До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
      сьогодні , 16:00 До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
      Сергій Лещенко 220
      Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      сьогодні , 13:17 Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      Яніна Ткачук 8891
      Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      сьогодні , 13:02 Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      608
      Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      сьогодні , 13:00 Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      Сергій Фурса 273
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      "Мілан" вивчає можливість купівлі у "Динамо" Ленса
       16 серпня 2014 , 15:07
      Екс-гравець "Шахтаря" відзначився дебютним голом за китайський клуб
       1 березня 2016 , 15:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук