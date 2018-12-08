"Барселона" в наступному сезоні кардинально змінить імідж: фото

У Мережу потрапили знімки оновленої форми іспанської "Барселони". Команда відмовилася від традиційних "смуг".

Домашній комплект "Барси" виконаний в шашковому оформленні та схожий на форму збірної Хорватії, тільки в синьо-гранатових кольорах.

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Домашня форма Барселони у сезоні 2018/19

Гостьовий варіант буде жовтим і, мабуть, буде присвячений майкам"блауграни", які в клубі носили між 2008-м і 2010 роками. Також на виїзному комплекті розмістили червоно-синю діагональну смугу з епохи 70-х і Йохана Кройфа.



Гостьова форма Барселони у сезоні 2018/19

Зазначимо, що знімки наборів нової форми для гравців футбольного клубу "Барселона" потрапили в мережу до офіційної заяви клубу.

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