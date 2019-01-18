"Барселона" вийшла у чвертьфінал Кубка Іспанії, хоча програла перший матч: відео

"Барселона" програла "Леванте" перший матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії з рахунком 1:2, проте у другій зустрічі виправилася і здобула перемогу 3:0, вийшовши у чвертьфінал.

Барселона – Леванте 3:0 (перший матч – 1:2)

Голи: Дембеле, 30, 31, Мессі, 54

Читайте також: Мессі забив 400 гол за "Барселону" у чемпіонаті Іспанії та встановив унікальне досягнення: відео

Найрезультативнішими гравцями зустрічі стали Ліонель Мессі і Усман Дембеле. Аргентинець записав на рахунок гол і дві результативні передачі, француз відзначився дублем.

Зазначимо, що гол Мессі став для аргентинця 49-м у рамках національного кубку. Цей показник дозволив йому вийти на друге місце в списку бомбардирів цього турніру серед гравців "Барселони". Перша сходинка належить Хосепу Самітьєру, на його рахунку 64 точні постріли.

Варто зазначити, що "Барселона" програла перший матч проти "Леванте", але розгромно перемогла у другому, оформивши загальний рахунок 4:2. Здавалося б, цього буде достатньо для проходу "жаб", але ні – буде ще і третє протистояння. Відбудеться воно вже не на футбольному полі, а в кабінетах.

Читайте також: Арсенал – Челсі: букмекери назвали фаворита матчу

У першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Леванте" (1:2) на поле вийшов захисник Хуан Брандаріс, який зібрав 5 карток за "Барсу Б" і мав відбути дискваліфікацію. Згідно зі статтею 56,3 дисциплінарного кодексу, поки гравець не відбуде дискваліфікацію, він не може брати участь у матчах інших змагань, в тому числі іграх за основну команду.

Таким чином, президент "Леванте" ще до матчу повідомив, що подасть скаргу до федерації в разі поразки – навіть попри те, що валенсійці пропустили строки для її подання.

Відеоогляд матчу Барселона – Леванте

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram