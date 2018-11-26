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      "Барселона" втратила одного з лідерів команди перед матчем Ліги чемпіонів

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      Луїс Суерес не зіграє проти ПСВ у Лізі чемпіонів
      Луїс Суерес не зіграє проти ПСВ у Лізі чемпіонів / laliga.es

      Одразу троє гравців не допоможуть іспанській "Барселоні" у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти голландського ПСВ. Луїс Суарес, Артур та Яспер Сіллессен не відправилися з командою на гру.

      Відтак чимало гравців молодіжного складу "блаугранас" отримали шанс потрапити до заявки на матч.

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      Щодо Суареса, то у нього ушкодження правого коліна. Нападник загалом пропустить близько двох тижнів, які йому потрібні на лікування та відновлення. За цей час він не допоможе "Барселоні" у матчі проти ПСВ у середу, 28 листопада, а також у двох матчах чемпіонату Іспанії – 2 грудня проти "Вільярреалу" та 8 грудня – проти "Еспаньйолу". Між цими матчами 5 грудня "Барселона" зіграє ще матч Кубка Іспанії проти "Леонеса".

      Відтак загалом у лазареті "Барселони" вже перебуває одразу сім футболістів. Окрім вже згаданих Суареса, Артура та Сіллессена, це також Томас Вермален, Іван Ракітіч, Рафінья та Серхі Роберто.

      Варто зазначити, що у цьому сезоні Суарес зіграв за "Барселону" у 18 матчах, за які забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі. Одна з них – на Ліонеля Мессі у першому матчі між "Барселоною" та ПСВ.

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      Нагадаємо, матч "Барселона" – ПСВ відбудеться у середу, 28 листопада, на стадіоні "Філліпс" в Ейндховені. Початок зустрічі о 22:00. Огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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