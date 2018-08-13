"Барселона" завоювала Суперкубок Іспанії

Ліонель Мессі повернувся до улюбленої справи – піднімати трофеї. "Барселона" відкрила новий сезон Прімери, завоювавши свій уже тринадцяти Суперкубок Іспанії.

"Севілья" була і сама не проти піднятись на п'єдестал, адже вже на дев’ятій хвилині андалусійці відкрили рахунок. Щоправда, гол Сарабії зарахували не одразу – взяття воріт довелось підтверджувати завдяки системі VAR.

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Знадобилась допомога нового помічника суддів і наприкінці першого тайму, коли Піке рахунок зрівнював. А от щодо м'яча Усмана Дембеле не виникло уже жодних запитань – однозначно красень-гол. 2:1 на користь "Барселони".

Натомість у Німеччині в матчі за суперкубок інтриги було небагато. "Баварія" винесла франкфуртський "Айнтрахт" 5:0. Більш як півсправи зробив головний голеадор – Роберт Левандовскі оформив хет-трик. Довершили справу Кінгслі Коман і Тьяго Алькантара. "Баварія" завоювала суперкубок Німеччини уже вшосте поспіль.