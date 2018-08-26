"Барселона" здобула другу перемогу на старті нового чемпіонату Іспанії

Барселона взяла три очки "на городі". Попри жахливий стан поля у Вальядоліді, каталонці змогли обіграти тамтешніх господарів у другому турі нового сезону Прімери. Боси Ла-Ліги уже заявили, що за стан поля "Вальядолід" покарають штрафом.

У грі ж "Вальядолід" був покараний Усманом Дембеле.

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Француз, за якого каталонці виклали понад 100 мільйонів євро, схоже, починає потроху виправдовувати інвестиції.



Усман Дембеле починає виправдовувати інвестиції в себе

"Вальядоліду", щоправда, вдалося зрівняти рахунок, але впроваджена з цього сезону система VAR дозволила арбітру розгледіти в епізоді офсайд і скасувати гол. Тож 1:0 і друга поспіль перемога "Барселони" на старті сезону.

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