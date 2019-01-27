"Барселона" здобула восьму поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії
Каталонський клуб з Ліонелем Мессі на чолі знову перемогли у Прімері – успішну серію "Барси" не змогли зупинити сусіди із Жирони. Мессі ж відзначився голом у сьомому матчі поспіль.
Уже на 9-й хвилині команду Вальверде вивів вперед Семеду: португалець вдало зіграв на добиванні.
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У другому таймі "Барселона" довела справу до більш впевненої переваги – елегантним ударом м'яч у сітку відправив Мессі. Аргентинець зумів набрати фантастичну форму.
Мессі забиває у сьомому матчі поспіль
Перемога 2:0 дозволила лідеру Прімери зберегти п'ятиочковий відрив від найближчого переслідувача – "Атлетіко".
Джерело: 24 канал
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