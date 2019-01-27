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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      "Барселона" здобула восьму поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії

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      Каталонський клуб з Ліонелем Мессі на чолі знову перемогли у Прімері – успішну серію "Барси" не змогли зупинити сусіди із Жирони. Мессі ж відзначився голом у сьомому матчі поспіль.

      Уже на 9-й хвилині команду Вальверде вивів вперед Семеду: португалець вдало зіграв на добиванні.

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      У другому таймі "Барселона" довела справу до більш впевненої переваги – елегантним ударом м'яч у сітку відправив Мессі. Аргентинець зумів набрати фантастичну форму.

      Мессі
      Мессі забиває у сьомому матчі поспіль

      Перемога 2:0 дозволила лідеру Прімери зберегти п'ятиочковий відрив від найближчого переслідувача – "Атлетіко". 

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      Теги: Спорт ФК Барселона Футбол
      Джерело: 24 канал
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