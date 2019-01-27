"Барселона" здобула восьму поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії

Каталонський клуб з Ліонелем Мессі на чолі знову перемогли у Прімері – успішну серію "Барси" не змогли зупинити сусіди із Жирони. Мессі ж відзначився голом у сьомому матчі поспіль.

Уже на 9-й хвилині команду Вальверде вивів вперед Семеду: португалець вдало зіграв на добиванні. Читайте також: "Барселона" офіційно підписала зіркового хавбека за 75 млн євро У другому таймі "Барселона" довела справу до більш впевненої переваги – елегантним ударом м'яч у сітку відправив Мессі. Аргентинець зумів набрати фантастичну форму.

Мессі забиває у сьомому матчі поспіль Перемога 2:0 дозволила лідеру Прімери зберегти п'ятиочковий відрив від найближчого переслідувача – "Атлетіко". Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram