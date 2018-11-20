Баржа з контрабандою сигарет в Одесі: відомо, хто може бути причетний до цієї схеми

На Одещині до пірсів прибило баржу. Її загубив буксир, який потрапив у шторм. Людей евакуювали, а судно лишили в морі. Врешті воно таки врізалося у місцеві пірси. А на баржі – контрабанда – п'ять мільйонів пачок цигарок.

Як виявилося, судно належить Міністерству інфраструктури. Однак, там відхрестилися, мовляв, здали в його в аренду.

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Цікаво, що йшла баржа з окупованого Криму до Очакова, але прикордонники чомусь її не бачили – аж доки не втрутилося море, яке викинуло вантаж.



Знайдена контрабанда сигарет в Одесі

Тепер прикордонники звітують – взяли вантаж під свій контроль. Щоправда, дивує, чому це зробили лише тоді, коли сюрприз підкинуло море. Самі ж вони чомусь підозрілий об'єкт в українських водах не помічали. Оскільки охорона держкордону на Одещині покладена на Південне регіональне управління, підозра впала на його керівника – Сергія Косіка. Його родина досі володіє нерухомістю і бізнесом на окупованому півострові.

Колишній прикордонник Олег Медведчук добре знає, як працюють схеми контрабанди.

Що стосується безпосередньо генерала Косіка, то він кришував протиправну діяльність в Криму. Відповідно, він був під ковпаком співробітників СБУ Республіки Крим. Якщо орган у підпорядкуванні Косіка не бачить баркасів, які ходять біля берега, значить, хтось дає вказівки. І до цього може бути причетний Грановський,

– сказав колишній прикордонник Олег Медведчук.

Тож не дивно, що у цій справі згадали біографію Сергія Косіка, керівника Південного регіонального управління Держприкордонслужби, який опікується кордоном на Одещині. А ще у цій справі виринуло ім'я нардепа від БПП Олександра Грановського, якого називають смотрящим за правоохоронним органами.



Сергій Косік

Ім'я депутата від БПП Олександра Грановського згадали не випадково. Відповідальним за контрабанду називають одіозне управління К СБУ.

СБУ та прикордонна служба, крім питань боротьби з контрабандою, вирішують ще й питання сприяння певним структурам при перевезенні тих чи інших вантажів. Те, що мало б бути незаконним – легалізується за допомогою сірих схем. Звичайно, що це відбувається з відома правоохоронців,

– заявив редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

А саме Грановського називають так званим смотрящим правоохоронними. І нібито з його легкої руки на посаду керівника управління призначили Павла Демчину.



Олександр Грановський

До слова, ім'я Грановського та іншого соратника Порошенка – Ігоря Кононенка уже фігурувало повідомленнях про схеми з контрабандою цигарок. НАБУ ще з березня розслідує можливу причетність до цього чиновників з державної фіскальної служби та Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ.

А це теж, кажуть, вотчина Грановського та Кононенка. І контрабанда – не єдина зі схем, які колись годували Януковича і Сім'ю – а тепер годують інших наближених вже до нової влади персонажів.