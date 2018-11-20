23:32
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Баржа з контрабандою сигарет в Одесі: відомо, хто може бути причетний до цієї схеми

      150 Читать новость на русском

      На Одещині до пірсів прибило баржу. Її загубив буксир, який потрапив у шторм. Людей евакуювали, а судно лишили в морі. Врешті воно таки врізалося у місцеві пірси. А на баржі – контрабанда – п'ять мільйонів пачок цигарок.

      Як виявилося, судно належить Міністерству інфраструктури. Однак, там відхрестилися, мовляв, здали в його в аренду.

      Читайте також: Арешт баржі з 5 мільйонами пачок контрабандних сигарет з Росії: куди везли "добро"

      Цікаво, що йшла баржа з окупованого Криму до Очакова, але прикордонники чомусь її не бачили – аж доки не втрутилося море, яке викинуло вантаж.

      Знайдена контрабанда сигарет в Одесі
      Знайдена контрабанда сигарет в Одесі

      Тепер прикордонники звітують – взяли вантаж під свій контроль. Щоправда, дивує, чому це зробили лише тоді, коли сюрприз підкинуло море. Самі ж вони чомусь підозрілий об'єкт в українських водах не помічали. Оскільки охорона держкордону на Одещині покладена на Південне регіональне управління, підозра впала на його керівника – Сергія Косіка. Його родина досі володіє нерухомістю і бізнесом на окупованому півострові.

      Колишній прикордонник Олег Медведчук добре знає, як працюють схеми контрабанди.

      Що стосується безпосередньо генерала Косіка, то він кришував протиправну діяльність в Криму. Відповідно, він був під ковпаком співробітників СБУ Республіки Крим. Якщо орган у підпорядкуванні Косіка не бачить баркасів, які ходять біля берега, значить, хтось дає вказівки. І до цього може бути причетний Грановський,
      – сказав колишній прикордонник Олег Медведчук.

      Тож не дивно, що у цій справі згадали біографію Сергія Косіка, керівника Південного регіонального управління Держприкордонслужби, який опікується кордоном на Одещині. А ще у цій справі виринуло ім'я нардепа від БПП Олександра Грановського, якого називають смотрящим за правоохоронним органами.

      Сергій Косік
      Сергій Косік

      Ім'я депутата від БПП Олександра Грановського згадали не випадково. Відповідальним за контрабанду називають одіозне управління К СБУ.

      СБУ та прикордонна служба, крім питань боротьби з контрабандою, вирішують ще й питання сприяння певним структурам при перевезенні тих чи інших вантажів. Те, що мало б бути незаконним – легалізується за допомогою сірих схем. Звичайно, що це відбувається з відома правоохоронців,
      – заявив редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

      А саме Грановського називають так званим смотрящим правоохоронними. І нібито з його легкої руки на посаду керівника управління призначили Павла Демчину.

      Олександр Грановський
      Олександр Грановський

      До слова, ім'я Грановського та іншого соратника Порошенка – Ігоря Кононенка уже фігурувало повідомленнях про схеми з контрабандою цигарок. НАБУ ще з березня розслідує можливу причетність до цього чиновників з державної фіскальної служби та Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ. 

      А це теж, кажуть, вотчина Грановського та Кононенка. І контрабанда – не єдина зі схем, які колись годували Януковича і Сім'ю – а тепер годують інших наближених вже до нової влади персонажів.

      Автор: Марина Молька, Леся Виговська
      Теги: Новини України СБУ Новини Одеси контрабанда Водний транспорт Блок Петра Порошенка Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      сьогодні , 23:00 Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 117
      "Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!
      сьогодні , 22:16 "Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!
      Артем Овдієнко 325
      Головні новини 20 листопада: Кропивницька область в Україні і скандал із російською контрабандою
      сьогодні , 22:09 Головні новини 20 листопада: Кропивницька область в Україні і скандал із російською контрабандою
      1607
      Міжнародна космічна станція: три чисниці до смерті?
      сьогодні , 22:01 Міжнародна космічна станція: три чисниці до смерті?
      Борис Немировський 404
      Кровні зв'язки: хто з українських чиновників має родичів з документами РФ
      сьогодні , 21:01 Кровні зв'язки: хто з українських чиновників має родичів з документами РФ
      1852
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Підсумок дня: Внаслідок нападу на військову частину у Харкові загинув солдат
       22 березня 2012 , 23:15 4
      Під арешт взято активістку Femen, яка спалила трамвай біля магазину Roshen: є фото з зали суду
       16 листопада 2017 , 17:24
      У вересні українців почнуть штрафувати за неправильну паркову
       27 серпня , 13:40
      43 роки тому Динамо здобуло Суперкубок УЄФА завдяки феноменальному Блохіну – ретро дня
       6 жовтня , 16:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук