Басейн, кінотеатр і баскетбольний майданчик: Шакіл О'Ніл продає велетенський маєток у Флориді

Легендарний американський баскетболіст Шакіл О'Ніл продає свій розкішний особняк у Флориді.

Будинок виставлений на продаж за 21,9 мільйона доларів.

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Як пише CNBC, маєток вже намагались продати у травні 2018-го за 28 мільйонів доларів.

Особняк розташований на березі озера у Віндермері, що неподалік від міста Орландо у Флориді.



Розкішний маєток Шакіла О'Ніла у Флориді виставлений на продаж

Елітна нерухомість розкинулась на земельній ділянці у понад 1,2 гектара в ексклюзивній гольф-спільноті Isleworth, де свого часу жив відомий гольфіст Тайгер Вудс.

Площа гігантського багаторівневого маєтка О'Ніла становить понад 3250 метрів квадратних.

На основному рівні гостьового крила розміщені 5 спалень з окремими ванними кімнатами, вітальня та бар.

На другому рівні розташована величезна спальня з балконом загальною площею понад 80 квадратів. Окрім неї, на цьому поверсі є ще 4 спальні з окремими ванними та 4-кімнатний гардероб.



Велетенська спальня у будинку О'Ніла

Чого вартує вигляд самої лише ванної кімнати, інтер'єр якої вражає просторістю та розкішшю.



Ванна кімната у маєтку О'Ніла у Флориді

У маєтку О'Ніла також обладнали повноцінний баскетбольний майданчик площею понад 500 метрів квадратних, 95-метровий басейн, кінотеатр, а в гаражі маєтку запросто можна вмістити 17 автомобілів.



Персональний баскетбольний майданчик у маєтку О'Ніла

Шакіл О'Ніл продає маєток у Флориді: дивіться відео