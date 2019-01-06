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      Басейн, кінотеатр і баскетбольний майданчик: Шакіл О'Ніл продає велетенський маєток у Флориді

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      Легендарний американський баскетболіст Шакіл О'Ніл продає свій розкішний особняк у Флориді.

      Будинок виставлений на продаж за 21,9 мільйона доларів.

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      Як пише CNBC, маєток вже намагались продати у травні 2018-го за 28 мільйонів доларів.

      Особняк розташований на березі озера у Віндермері, що неподалік від міста Орландо у Флориді.

      маєток О'Ніл Флорида
      Розкішний маєток Шакіла О'Ніла у Флориді виставлений на продаж

      Елітна нерухомість розкинулась на земельній ділянці у понад 1,2 гектара в ексклюзивній гольф-спільноті Isleworth, де свого часу жив відомий гольфіст Тайгер Вудс.

      Площа гігантського багаторівневого маєтка О'Ніла становить понад 3250 метрів квадратних.

      На основному рівні гостьового крила розміщені 5 спалень з окремими ванними кімнатами, вітальня та бар.

      На другому рівні розташована величезна спальня з балконом загальною площею понад 80 квадратів. Окрім неї, на цьому поверсі є ще 4 спальні з окремими ванними та 4-кімнатний гардероб.

      Маєток Флорида Шакіл О'Ніл
      Велетенська спальня у будинку О'Ніла

      Чого вартує вигляд самої лише ванної кімнати, інтер'єр якої вражає просторістю та розкішшю.

      ванна маєток Оніл Флорида
      Ванна кімната у маєтку О'Ніла у Флориді

      У маєтку О'Ніла також обладнали повноцінний баскетбольний майданчик площею понад 500 метрів квадратних, 95-метровий басейн, кінотеатр, а в гаражі маєтку запросто можна вмістити 17 автомобілів.

      Маєток Оніл баскетбол майданчик
      Персональний баскетбольний майданчик у маєтку О'Ніла

      Шакіл О'Ніл продає маєток у Флориді: дивіться відео


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      Теги: Спорт Баскетбол Новини США Новини нерухомості Фотоновини Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість
      Джерело: 24 канал
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