Басейн, сауна та дві їдальні: чим може вразити будівля АП на Банковій

Будівля на вулиці Банковій у Києві, де розміщується Адміністрація Президента, має загальну площу у 22 тисячі 232 квадратних метри. Тут можна віднайти безліч цікавих приміщень, які для своїх потреб створили представники попередніх президентських апаратів. Щоправда, одна з кімнат справді вражає, оскільки тут є сауна та басейн.

Як розповів колишній заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків, на Банковій є ситуаційна кімната, що має всю інфраструктуру, як у Білому домі, передає "Українська правда".

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Це конкретна кімната з можливістю під’єднання до відкритих і закритих джерел інформації, об'єднувати весь інформаційний простір, у якому працює президент з людьми, які ухвалюють рішення. Збирають її залежно від тематики. Коли ми говоримо про економічні питання, то це завжди буде прем'єр, президент, буде міністр економіки, міністр фінансів, далі залежно від елементів може бути запрошено голову НБУ,

– зазначив він.

За словами колишнього чиновника, її змість полягає у тому, що на багатьох різних екранах виводиться інформація, і ви одразу бачите стан справ: цифри, факти, оперативну інформацію тощо.

"У ній може розміститись половина РНБО (РНБО складається з 15 осіб – 24 канал). І вона має доступ до закритих інформаційних ресурсів від різних відомств. Є доступ до відкритих джерел інформації. Це така гібридна структура, яка дозволяє об'єднувати різні інформаційні потоки для надання інформації президенту", – додав Шимків.

Також він розповів про ще одну цікаву кімнату, що є в Адміністрації Президента, але про неї знають не всі.

Одного прекрасного дня я блукав по АП з мапою, шукав підхожу кімнату. Тут у того – кабінет, там той сидить. І я натрапив на таку чудернацьку кімнату. Стукаю, відчиняє бабця. Я кажу: "Добрий день. А що тут у вас?" Вона каже, мовляв заходьте. Я заходжу, а там – велика така вітальня, камін, дивлюсь – масажна зала, тренажерна зала, сауна, басейн. Питаю її, а хто був останній раз тут? Каже: "За Януковича ходили,

– переконує колишній заступник голови АП.

Окрім цього, за його словами, в президентській адміністрації можна віднайти й звичні приміщення, зокрема дві їдальні: одна годує гаранта, а інша – працівників відомства.

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Також у розпорядження президента є три літаки.

Є один літак, який використовують для дальніх перельотів. Наприклад, трансатлантичних. А є інший, який використовують для близьких перельотів, в тому числі всередині країни. Все. При тому, що там же всередині немає ніякого пафосу. Якщо хтось літав бізнес-класом і знає, що там можна телевізор подивитись чи щось таке, то на "Борту №1" нічого такого немає. Все дуже консервативно. Це звичайні літаки, якими літають делегації України. Це нормальна світова практика, у всіх такі літаки є,

– констатував Шимків.

Водночас він зауважив, що загалом "Борт №1" – президентський, але бували випадки, коли ним літав прем'єр, щоправда для цього очільник Кабміну писав заяву для надання дозволу.

Ще напередодні другого туру президентських виборів, у якому він здобув перемогу, Володимир Зеленський заявив, що має намір перенести Адміністрацію Президенти з Банкової у Києві на інше місце. Як пояснив політик, він не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. За його словами, європейських країнах старі резиденції використовуються для екскурсій.

"У нас є можливість розібратися з Адміністрацією президента, як мінімум. Чим там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на Адміністрацію?", – підкреслював Зеленський.

Водночас він закликав членів своєї команди шукати відкритий офіс для роботи.

Таку ініціативу Зеленського у Державній охороні назвали "не найкращим варіантом".

"В урядовому кварталі все ж таки президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці. Однак перенесення Адміністрації Президента не буде проблемою для Управління державної охорони. Ми виконуватимемо будь-яке рішення, яке ухвалить президент", – говорив керівник Державної служби охорони України Валерій Гелетей.

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Дмитро Шимків, зі свого боку, зазначив, що теоретично можливо перевезти все з АП, але на це необхідно витратити час і ресурси. На його переконання, знадобиться на такий переїзд щонайменше рік і коштуватиме це десятки мільйонів доларів.

Це можна зробити або за чиїсь гроші, або за гроші бюджету. Цього року, наскільки я знаю, таких витрат у держбюджеті не передбачено. Ускладнюють переїзд і інші аспекти – зокрема, пошук будівлі з великими залами для проведення зустрічей і прийняття делегацій та іноземних колег, а також пошук місця для архіву з документами, бібліотеки, кабінетів для 400 співробітників. Крім того, потрібно буде встановити спеціально облаштовані кімнати з додатковим обладнанням, яке не дозволяє знімати аудіо чи будь-який інший сигнал,

– констатував він.