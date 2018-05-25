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Басейни можуть бути смертельно небезпечними, – вчені

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У готельних басейнах може міститися бактерії
У готельних басейнах може міститися бактерії / www.zaton.hr

Вода у готельних басейнах може містити велику кількість бактерій, які можуть завдати значної шкоди здоров’ю людини.

Про це заявили у центрі по контролю і профілактиці захворювань США, пише WebMD.

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Туристи з 2000 по 2014 рік отримали близько третини захворювань у басейнах та гідромасажних ваннах. 27 тисяч осіб заразилися інфекційними бактеріями у воді, вісім осіб померли.

Причиною 89% захворювань виявилися криптоспоридії – рід паразитичних організмів. Внаслідок чого виникає криптоспоридоз, який є фатальним для людей, що страждають на імунодефіцит.

За даними вчених, один ковток води, який містить криптоспоридії, може спричинити нудоту, діарею, спазми шлунку та блювоту. Такі симптоми можуть зберігатися впродовж кількох тижнів. Таку інфекцію не зможе убити навіть хлорка.

via GIPHY

Лікарі радять батькам не підпускати дітей до басейну протягом двох тижнів після діареї. Впродовж цього часу інфекція повинна зникнути з організму.

До слова, виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, щоб вберегтися від харчових стійких до антибіотиків інфекцій, потрібно дотримуватися кількох правил.

Теги: Лікування Здорове життя Здоров'я Інфекція
Джерело: 24 Канал
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