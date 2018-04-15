Башар Асад озвучив суму, яка знадобиться, аби відновити інфраструктуру Сирії

Для того аби відновити економіку Сирії, зруйновану війною, буде потрібно 10-15 років та інвестиції в розмірі не менше 400 мільярдів доларів.

Про це заявив президент Сирії Башар Асад, передає ТАСС. Читайте також: Російські кораблі "полювали" за британським підводним човном під час атаки у Сирії Збройний конфлікт в Сирії триває з березня 2011 року. У ньому, окрім урядових та опозиційних сил, на різних етапах взяли участь турецькі війська, курдські формування, терористи "Ісламської держави", російські спеціалісти та авіація, Іран, ліванське військове угрупування Хізбалла, терористи Аль-Каїди, сили США, Франції та Британії. За інформацією Громадського радіо станом на березень 2018 року у війні загинуло, за різними оцінками, від 350-500 тисяч людей.