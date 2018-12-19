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      Баскетбол: анонс топ-матчів "Запоріжжя" та "Чекрасиких Мавп"

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      Баскетбол: анонс топ-матчів "Запоріжжя" та "Чекрасиких Мавп"

      Після блискучого старту в Суперлізі Парі-Матч, БК "Запоріжжя" стало важче здобувати перемоги у другому колі чемпіонату. Як результат, команда опустилася на друге місце, поступившись лідерством "Хіміку", якому не так давно і програла в овертаймі. У той же час чемпіони України "Черкаські Мавпи" поки що продовжують займати незвичну для себе останню сходинку в турнірній таблиці баскетбольної Суперліги

      Проте, запорожці залишаються грізним суперником. І зараз їх чекає непроста гра з БК "Миколаїв", який в двох попередніх матчах на виїзді обіграв "Одесу" та "Хімік". Віддати комусь перевагу в цьому протистоянні складно. "Миколаїв" все ще іноді називають "темною конячкою" цього сезону. "Корабели" дійсно не раз доводили, що вміють дивувати.

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      Безумовно, на стороні запорожців будуть рідні стіни. Але матчі цих команд завжди є настільки принциповим, що можна очікувати будь-якого результату. Це непримиренні суперники, які кожен раз демонструють запеклу боротьбу.

      "Дуже хочеться відправити наших уболівальників на новорічні свята в гарному настрої. Ми розуміємо, що це буде зробити непросто, "Миколаїв" зараз на ходу, команда показує дуже змістовний баскетбол. У них дуже широка ротація, причому люди, які виходять з лавочки, підсилюють гру. Також триває динаміка жорсткості в захисті. Зараз це найбільш непоступлива в захисті команда і дуже добре тисне на м'яч. Вони змушують суперника грати на незвичних для нього позиціях в нападі. Ми готуємося до "Миколаєва", знаємо, що у нього є два види захисту. Розуміємо, що з відновленням Кості Анікієнко на нас чекає зона, з якої ми не дуже добре впоралися в Миколаєві. Чекаємо жорсткої гри", – заявив перед матчем головний тренер БК "Запоріжжя" Валерій Плеханов.

      Чемпіони України "Черкаські Мавпи" поки що продовжують займати незвичну для себе останню сходинку в турнірній таблиці баскетбольної Суперліги Парі-Матч. Істотно поліпшити своє становище в році, що минає, команда вже не встигне, але у неї все ще залишається досить матчів в запасі, щоб набрати очки. Тому не можна сказати, що все в цьому сезоні для "Черкаських Мавп" втрачено.

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      На цьому тижні у команди Максима Міхельсона передбачено два складні виїзди: у Харків та Київ. І "Політехніку", і "Київ-Баскет" черкаські баскетболісти програли вдома. Зате виграли в столиці у своєму першому матчі сезону.

      Минулого разу "Черкаські Мавпи" перемагали в чемпіонаті місяць тому, коли обіграли на виїзді "Запоріжжя". Потенціал у чемпіонів однозначно є, але на початку сезону у них був напружений графік, який заважав розподілити сили на Суперлігу Парі-Матч і єврокубки. Також корективи внесла низка травм. Так що команді явно знадобиться час, щоб привести себе в форму і почати добиватися результатів на рівні минулого сезону.

      "Подивимося, які висновки зробили ми і харків'яни після попередньої зустрічі. Зараз можна говорити про те, що "Політехнік" є абсолютно не тією командою, яку ми пам'ятаємо по початку сезону. І багато хто мав проблеми з харків'янами якраз через недооцінку суперника. Була проведена робота, команда посилилася, видно зусилля тренера, самовіддача гравців. Що стосується "Київ-Баскета", то не можна сказати, що це більш серйозний суперник, так як займає місце в турнірній таблиці вище "Політехніка". Дуже рівний чемпіонат виходить. Якби мені запропонували укласти парі, то я б взяв паузу на цей сезон і не давав би ніяких прогнозів. Хоч ми з "Політехніком" і знаходимося внизу турнірної таблиці, в грі з нами розслаблятися не можна", – розповів головний тренер БК "Черкаські Мавпи" Максим Міхельсон.

      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК "Київ-Баскет" БК "Миколаїв" БК "Черкаські Мавпи" БК "Запоріжжя"
      Джерело: 24 Канал
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