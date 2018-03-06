Баскетбол: днями у Харкові відбудуться фінальні ігри Кубка України

У Харкові у спорткомплексі "Локомотив" 9-10 березня 2018 року відбудуться поєдинки Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

Читайте також: Федерація баскетболу України пожиттєво дискваліфікувала трьох гравців

У п'ятницю, 9 березня, відбудуться півфінальні матчі. За місце у фіналі та Кубок України з баскетболу поборються "Хімік" із міста Южне, "БІПА-Одеса", "Авантаж-Політехнік" із міста Харків та "Дніпро". В суботу, 10 березня, команди-переможці у попередніх матчах зійдуться у вирішальному поєдинку.

Дивіться промо-відео Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу.

Варто зазначити, що підопічні Дениса Журавльова – команда "Дніпро" – є володарями Кубка і його захист на вирішальній стадії змагань розпочнуть матчем з "Авантаж-Політехніком". У свою чергу тренер "Дніпра" зробив свій прогноз на півфінальний матч "Хімік" – "БІПА-Одеса".

Не наважуся сказати, у кого з них більше шансів пробитися до фіналу. Кубок – це такі змагання, у яких будь-яка команда може виграти. Ми це і минулого року продемонстрували. Тоді від нас не очікували, що ми можемо виграти Кубок. До Фіналу чотирьох ми вийшли з четвертого місця, якщо мені не зраджує пам’ять. Тобто важко сказати, хто фаворит, хто сильніший. Будь-яка команда здатна зробити сюрприз своєму супернику і здобути перемогу. Я думаю, переможе найсильніший,

– наголосив тренер дніпрян Денис Журавльов.

Нагадаємо, у лютому "Дніпро" переграв харків’ян із рахуноком 108:64 і таким чином здобув рекордні для себе очки та ювілейну 20 перемогу у сезоні.