Баскетбол. "Ферро-ЗНТУ" здобув третю перемогу з трьох можливих
"Ферро-ЗНТУ" продовжує прямувати до вершини турнірної таблиці. Запорізький баскетбольний клуб здобув вже третю перемогу з трьох можливих в новому регулярному чемпіонаті української Суперліги.
Після успішних домашніх матчів проти "Дніпро-Азота" та "Будівельника" підопічні Кирила Большакова на виїзді переграли "Галичину".
Результати гри:
"Галичина" — "Ферро-ЗНТУ" — 74:78
Джерело: Телеканал новин "24"
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