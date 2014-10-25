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      Баскетбол. "Ферро-ЗНТУ" здобув третю перемогу з трьох можливих

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      "Ферро-ЗНТУ" продовжує прямувати до вершини турнірної таблиці. Запорізький баскетбольний клуб здобув вже третю перемогу з трьох можливих в новому регулярному чемпіонаті української Суперліги.

      Після успішних домашніх матчів проти "Дніпро-Азота" та "Будівельника" підопічні Кирила Большакова на виїзді переграли "Галичину".

      Результати гри:

      "Галичина" — "Ферро-ЗНТУ" — 74:78

      Теги: Баскетбол Спорт
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 25 жовтня 2014
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