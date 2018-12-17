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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Баскетбол: "Хімік" на останніх секундах вирвав перемогу в "Дніпра"

      17 Читать новость на русском
      "Хімік" обіграв "Дніпро"
      "Хімік" обіграв "Дніпро" / ФБУ

      "Дніпро" поступився на виїзді в Южному на останніх секундах поєдинку Суперліги проти "Хіміка" – 92:94.

      "Хімік" – "Дніпро" 94:92 (27:25, 20:29, 22:17, 25:21)

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      Ціна поєдинку для суперників мала досить важливе значення. Переможець захоплював лідерство в чемпіонаті. То ж цей психологічний чинник не був останнім у впливі на гру команд з перших секунд.

      Стартова 10-хвилинка пройшла в рівній боротьбі. Господарі виходили вперед максимально на 6 очок. Більшого гості не дозволили.

      Дещо змінилася ситуація на майданчику під кінець першої половини. Гості пішли в відрив і забезпечили на велику перерву 7 очок запасу. Допомогли в цьому точні триочкові. Зокрема Закурдаєв реалізував 4 з 5-ти, у Мішули – 2 з 3-х.

      Та про остаточну перевагу дніпрян було зарано говорити. З поновленням боротьби южненці відіграли відставання, змусивши Дениса Журавльова брати тайм-аут. "Дніпро" знову повернув собі невелику перевагу. Та останнє слово в третій чверті було за господарями. Триочковий Марчека скоротив загальну різницю перед четвертою 10-хвилинкою до двох очок.

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      На початку заключної чверті господарі зрівняли рахунок. Інтрига не згасала до останніх секунд. Саме тоді й настала драматична розв’язка. Після триочкового Мішули гості мали 5 очок переваги. У господарів при цьому Едвін реалізував лише один штрафний з двох. Та після втрати суперника то й же Едвін влучанням з-за дуги скоротив різницю до одного балу. Потім він же ще одним триочковим зрівняв рахунок після результативної атаки Фесенка.

      Третім поспіль влучним дальнім кидком Едвін відповів на "трійку" Мішули: рахунок знову рівний – 92:92. І в заключній атаці за якусь мить до сирени він же закинув з середньої відстані переможний м’яч. У "Дніпра" залишалася якась незначна частина секунди, та ефективно для себе її використати гостям не вдалося. Відтак "Хімік" захопив лідерство в Суперлізі з баскетболу.

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      Теги: Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК "Хімік" БК "Дніпро" Спорт
      Джерело: 24 Канал
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