Баскетбол: клуб українця Михайлюка не зумів вийти у фінал NCAA

У США триває так зване "березневе безумство" – фінальні матчі Студентської національної ліги США (NCAA). У півфіналі змагань взяв участь клуб українського баскетболіста "Канзас".

Протистояв українцю клуб "Вілланова". Експерти сходилися на думці, що переможець цієї пари загалом виграє фінал NCAA. Цього разу більше пощастило суперникам Михайлюка – 79:95 на їх користь.

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Сам Святослав провів на майданчику 29 хвилин, за які він заробив 10 очок, два підбирання, три результативні передачі та одне перехоплення. Також він двічі зфолив та один раз втратив м’яч.

Михайлюк провів на паркеті 29 хвилин і заробив 10 очок

Після цього матчу Святослав Михайлюк, скоріш за все, оголосить про рішення виставити свою кандидатуру на драфт НБА. Він вже так зробив минулого сезону, однак травмувався під час передсезонних тренувань, і зняв свою кандидатуру і ще на рік залишився в університеті.

"У мене було чотири відмінних року кар'єри в "Канзасі". Я навчився багато чому і став найкращим гравцем тут, познайомився з багатьма новими людьми. Я не знаю, чи вирішив я свої проблемні питання з минулого драфт-комбайна, щоб інакше виглядати в очах скаутів НБА. Я ще не думав про це. Подивимося, чи готовий я до наступного рівня", – заявив після гри баскетболіст.

Four Big 12 regular-season titles. Two Big 12 Tournament titles. Four NCAA tournament appearances (including three Elite Eights) and an impressive 121-26 overall record.



What a ride for our incredible three seniors. #KUbball pic.twitter.com/yWBNOVhAxy — Kansas Basketball (@KUHoops) 1 квітня 2018 р.

Варто зазначити, що Михайлюк є вихованцем клубу "Черкаські мавпи".

Фото: Getty Images