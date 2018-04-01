13:27
1 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
12°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Баскетбол: клуб українця Михайлюка не зумів вийти у фінал NCAA

98 Читать новость на русском

У США триває так зване "березневе безумство" – фінальні матчі Студентської національної ліги США (NCAA). У півфіналі змагань взяв участь клуб українського баскетболіста "Канзас".

Протистояв українцю клуб "Вілланова". Експерти сходилися на думці, що переможець цієї пари загалом виграє фінал NCAA. Цього разу більше пощастило суперникам Михайлюка – 79:95 на їх користь.

Читайте також: Українка Ганна Музичук виборола "бронзу" чемпіонату Європи зі швидких шахів

Сам Святослав провів на майданчику 29 хвилин, за які він заробив 10 очок, два підбирання, три результативні передачі та одне перехоплення. Також він двічі зфолив та один раз втратив м’яч.

Михайлюк провів на паркеті 29 хвилин і заробив 10 очок

Після цього матчу Святослав Михайлюк, скоріш за все, оголосить про рішення виставити свою кандидатуру на драфт НБА. Він вже так зробив минулого сезону, однак травмувався під час передсезонних тренувань, і зняв свою кандидатуру і ще на рік залишився в університеті.

"У мене було чотири відмінних року кар'єри в "Канзасі". Я навчився багато чому і став найкращим гравцем тут, познайомився з багатьма новими людьми. Я не знаю, чи вирішив я свої проблемні питання з минулого драфт-комбайна, щоб інакше виглядати в очах скаутів НБА. Я ще не думав про це. Подивимося, чи готовий я до наступного рівня", – заявив після гри баскетболіст.

Варто зазначити, що Михайлюк є вихованцем клубу "Черкаські мавпи".

Фото: Getty Images

Теги: Фотоновини Новини спорту Баскетбол Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сьогодні, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 421
Як святкують Великдень у країнах світу: традиції та їжа
сьогодні, 11:01 Як святкують Великдень у країнах світу: традиції та їжа
Ірина Лаб'як 806
1 квітня – історія Дня дурнів: дівчата керували чоловіками, а народ обманював короля
сьогодні, 10:01 1 квітня – історія Дня дурнів: дівчата керували чоловіками, а народ обманював короля
Анастасія Ковач-Петрушенко 535
Переїзд у Київ із Сан-Франциско: враження іноземця від життя у столиці України
сьогодні, 08:40 Переїзд у Київ із Сан-Франциско: враження іноземця від життя у столиці України
Peter Santenello 3700
Надія держперевороту: реальні загрози та підводні течії резонансної справи Савченко
31 березня, 22:00 Надія держперевороту: реальні загрози та підводні течії резонансної справи Савченко
19623
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук