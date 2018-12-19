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      Баскетбол: "Одеса" перервала серію невдач та перемогла вдома "Дніпро"

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      "Одеса" перемогла "Дніпро"
      "Одеса" перемогла "Дніпро" / ФБУ

      У попередніх шести матчах "Одеса" поступилася у чемпіонаті України. Перервати свою серію невдач клубу вдалося у грі проти "Дніпра" вдома.

      Гості вже зі стартових атак змусили господарів наздоганяти. Одесити намагалися діяти максимально зосереджено. Та за рахунок кращої реалізації "Дніпро" все ж забезпечив собі на велику перерву 5 очок переваги. Хоча господарі в середині другої чверті вперше за матч виходили навіть вперед.

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      З поновленням гри по перерві одесити видали серію результативних атак та знову вийшли вперед, змусивши тренера гостей Дениса Журавльова брати тайм-аут. Та це не допомогло переломити тенденцію. Одесити і далі йшли вперед. У підсумку перед заключною 10-хвилинкою господарі вже були попереду на 7 очок.

      "Дніпро", попри втому після попереднього поєдинку в Южному, боровся до останнього. Мішула, у якого з початком другої половини зовсім збився приціл (він набрав 12 очок за першу половину), набрав 11 очок поспіль, до останнього зберігаючи шанси на позитивний результат. Втім у господарів виявилося достатньо сил, аби довести зустріч до перемоги. У підсумку перша перемога команди Олега Юшкіна в останніх семи матчах.

      Одеса – Дніпро 71:65 (9:11, 18:21, 23:11, 21:22)

      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК "Дніпро" БК "Одеса"
      Джерело: ФБУ
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