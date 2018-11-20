Баскетбол: топ-5 найкращих моментів тижня в Суперлізі
Команди Суперліги Парі-Матч зіграли 16-19 листопада чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
Результати матчів тижня Суперліги з баскетболу:
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Одеса – Політехнік 74:92
Запоріжжя – Черкаські Мавпи 90:93
Хімік – Політехнік 94:82
Запоріжжя – Київ-Баскет 88:82
Дивіться відео топ-5 моментів матчів тижня в Суперлізі
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Джерело: 24 Канал
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